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Врачи за сутки обнаружили 11615 инфицированных COVID-19

06.10.2020 10:53
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Врачи за сутки обнаружили 11615 инфицированных COVID-19

За весь период пандемии коронавируса в РФ общее число заболевших составило 1237504 человека.

За минувшие сутки российские медики получили 11615 новых положительных тестов на инфекцию COVID-19. Об этом 6 октября заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением данного заболевания. Отмечается, что наибольший суточный прирост количества заражений был обнаружен в Москве (4092), Санкт-Петербурге (411) и Подмосковье (347).

Таким образом, на сегодняшний день в России общее количество случаев инфицирования коронавирусом достигло 1237504 человека. За все время пандемии в стране 988576 пациентов излечились от вируса, 21663 заболевших умерло.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов выразил мнение, что на российской территории некоторые антикоронавирусные ограничения сохранятся до конца 2021-2022 года.

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