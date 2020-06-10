Произведение Моцарта может снизить частоту приступов эпилепсии

В новом клиническом исследовании докторов Марджана Рафи и Тауфика Валианте из Института мозга Крембил в Западной больнице Торонто установлено, что композиция Моцарта может снизить частоту приступов у пациентов с эпилепсией.

Результаты исследования «Рифма и ритм музыки в эпилепсии» были недавно опубликованы в международном журнале Epilepsia Open. В нем рассматривается влияние мелодии Моцарта «Соната для двух фортепиано ре мажор, К. 448» на уменьшение количества приступов по сравнению с другим слуховым стимулом - закодированной версией оригинальной композиции Моцарта, с похожими математическими функциями, но перемешанной случайно и без необходимой ритмичности.

«За последние 15–20 лет мы узнали много нового о том, как прослушивание одной из композиций Моцарта у лиц с эпилепсией демонстрирует снижение частоты приступов», - говорит доктор Марджан Рафи, ведущий автор исследования. «Но один из вопросов, на которые все еще нужно было ответить, состоял в том, покажет ли человек аналогичное снижение частоты приступов, слушая другой слуховой стимул - контрольный образец - по сравнению с Моцартом».

Исследователи привлекли 13 пациентов для участия в новом годичном исследовании. После трех месяцев базового периода половина пациентов слушала сонату Моцарта один раз в день в течение трех месяцев, а затем переключалась на зашифрованную версию в течение трех месяцев. Другие начали эксперимент, слушая зашифрованную версию в течение трех месяцев, затем переключились на ежедневное прослушивание Моцарта.

Пациенты вели «дневники судорог» для документирования частоты приступов во время исследования. Их лекарства оставались неизменными в течение всего исследования.

«Наши результаты показали, что ежедневное прослушивание первого движения Моцарта K.448 было связано с уменьшением частоты приступов у взрослых людей с эпилепсией», - говорит доктор Рафи. «Это говорит о том, что ежедневное прослушивание Моцарта может рассматриваться как дополнительный терапевтический вариант для уменьшения судорог у людей с эпилепсией».

Эпилепсия является наиболее распространенным серьезным неврологическим заболеванием в мире, поражающим приблизительно 50 миллионов человек во всем мире.

Многие испытывают изнурительные припадки. Лечение часто заключается в приеме одного или нескольких противосудорожных препаратов. Но для 30 процентов пациентов лекарства не эффективны при контроле их судорог.

«Как хирург, я с удовольствием вижу, как люди извлекают выгоду из хирургии, однако я также хорошо знаю тех людей, для которых операция невозможна, или тех, кто не извлек выгоду из хирургии, поэтому мы всегда ищем пути улучшения контроля симптомов и улучшение качества жизни людей с эпилепсией», - говорит д-р Тауфик Валианте, старший автор исследования и директор программы хирургической эпилепсии в мозговом институте Крембил в UHN и со-директор CRANIA. «Как и во всех исследованиях, у нас возникает много вопросов, на которые мы с нетерпением ждем ответа, продолжая исследования и поддержку со стороны сообщества эпилепсии».

Хотя эти результаты являются многообещающими, следующим шагом является проведение более масштабных исследований с большим количеством пациентов в течение более длительного периода времени, пишет EurekAlert.