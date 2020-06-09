Великую китайскую стену возвели не только для защиты от неприятеля, утверждают исследователи

Группа исследователей пришла к выводу, что северный сегмент Великой Китайской стены был построен не для того, чтобы блокировать вторжение войск неприятеля, а для наблюдения за передвижением гражданского населения.

Когда ученые впервые полностью нанесли на карту северную линию Великой Китайской стены протяженностью 740 километров, их выводы опровергли прежние предположения.

«До нашего исследования многие считали, что целью стены было остановить армию Чингисхана», - сообщил Гидеон Шелах-Лави из Еврейского университета в Иерусалиме, который возглавил исследование.

Но северная линия, располагающаяся в основном в монгольских степях, петляет по долинам, имеет относительно низкую высоту и близка к тропам, указывающим на невоенные функции.

Аэрофотоснимок части cеверной линии стены.

Исследователи пришли к выводу, что речь идет скорее о контроле или блокировании передвижения людей и скота, возможно, чтобы облагать население налогами, отметил Шелах-Лави. Он также предположил, что люди, скорее всего, искали более теплые южные пастбища во время средневековых холодных периодов.

Строительство Великой стены, разделенной на участки, которые в общей сложности простираются на тысячи километров, впервые началось в III веке до н. э. и продолжалось на протяжении веков.

Северная линия, также известная как «стена Чингисхана» в честь легендарного монгольского завоевателя, была сооружена между XI и XIII веками.

Шелах-Лави совместно с группой израильских, монгольских и американских исследователей использовали беспилотные летательные аппараты, спутниковые снимки высокого разрешения и археологические инструменты, чтобы составить карту стены и найти артефакты, которые помогли определить даты. По словам Шелаха-Лави, чьи выводы из продолжающегося исследования были опубликованы в издании Antiquity, северная часть стены на долгое время была в значительной степени упущена из виду современными учеными, пишет sciencealert.com.

Справка:

Великая Китайская стена («Длинная стена» или «Длинная стена в 10 000 ли») была построена в древнем Китае. Является крупнейшим памятником архитектуры и самым большим оборонительным сооружением за всю историю человечества. Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 196 км.

Также стена должна была чётко зафиксировать границы китайской цивилизации.

Сооружение весьма органично вписано в ландшафт и составляет с ним единое целое.

Толщина Великой стены в основном составляет около 5-8 метров, а высота чаще всего около 6-7 метров (на отдельных участках высота достигает 10 метров).

Бадалинский участок Великой стены.Фото: wikipedia

Стена идёт вдоль горной цепи Иньшань, огибая все отроги, преодолевая как высокие подъёмы, так и весьма значительные ущелья. Первые участки стены начали строить в III веке до н. э.