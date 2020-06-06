В России за сутки выявлено 8855 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество инфицированных в России достигло 458689 человек.

За прошедшие сутки российские медики обнаружили 8855 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве обнаружено 1992 случая, в Подмосковье выявлено 758 инфицированных, а в Санкт-Петербурге - 347.

Общее количество инфицированных в России достигло 458689 человек, 221388 пациентов вылечились от коронавируса, 5725 человек скончались.

Ранее ВОЗ пересмотрела свои рекомендации по поводу ношения масок. Так, теперь маски рекомендовано носить не только больным, но всем людям, особенно в местах массового скопления людей, где невозможно социальное дистанцирование.