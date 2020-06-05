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Коронавирус

В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом

05.06.2020 11:58
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В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных в стране составляет 449834 человека.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки медики выявили в России 8726 инфицированных коронавирусом, из них в Москве 1855 случаев заражения, в Подмосковье 762, а в Санкт-Петербурге - 378.

Всего в России 449834 зараженных коронавирусной инфекцией, 212680 человек выздоровели, 5528 скончались.

При этом, президент России Владимир Путин считает, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Об этом глава государства заявил во время совещания с членами Совета безопасности России. Тем не менее президент отметил, что необходимо тщательно отслеживать обстановку с коронавирусом и оперативно реагировать на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию.

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За сутки в России выявлен 8831 случай инфицирования коронавирусом
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