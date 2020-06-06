ВОЗ изменила отношение к маскам

Теперь маски рекомендовано носить в местах массового скопления людей.

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации на счет ношения масок. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Так, ранее, ВОЗ рекомендовала носить маски только больным людям. Теперь маски рекомендовано носить всем в местах массового скопления людей, где невозможно социальное дистанцирование, например, в общественном транспорте или магазине, а в тех районах, где активно распространяется вирус маски рекомендовано носить людям с хроническими заболеваниями.

Также, в обязательном порядке маски необходимо носить всем без исключения медицинским работникам, независимо от того контактируют ли они непосредственно с больными коронавирусом. При этом в ВОЗ отмечают, что для обеспечения защиты от вируса маска должна содержать минимум три слоя, пишет РИА Новости.

Тем не менее, некоторые эксперты настаивают на вреде постоянного ношения масок. Как ранее писал Капитал страны, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев считает, что ношение маски на улице может привести к увеличению других опасных заболеваний, однако вирусолог признает, что маска необходима в местах массового скопления людей предупреждая, что маски нужно менять каждый час.