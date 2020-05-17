Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса

В Российской Федерации на сегодняшний день остановлен рост коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Попова отметила, что ситуация с COVID-19 стабилизируется во всех российских регионах.

Но, несмотря на то, что наблюдается положительная динамика, еще довольно долго придется придерживаться правил профилактики коронавирусной инфекции, отметила глава ведомства. Чтобы предотвратить новую вспышку заболеваний, россияне должны носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) в общественных местах, общественном транспорте, на рабочем месте.

По последней официальной информации, в Российской Федерации второй день подряд фиксируется меньше 10 тыс. заболевших за сутки.

На сегодняшний день общее число инфицированных в стране превысило 280 тысяч. Более 67 тыс. пациентов вылечились, 2631 человек скончался, передает riafan.ru.