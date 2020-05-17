Путин: России нужно развивать технологии для сохранения цивилизации

РФ должна учитывать достижения других стран и постоянно помнить о собственной хорошей технологической базе.

Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что "РФ - это не просто страна, это отдельная цивилизация". Также глава государства подчеркнул, что для сохранения цивилизации властям нужно обратить внимание на будущее и, соответственно, на развитие высоких технологий. По его словам, современные достижения науки уже меняют наш мир, поэтому российская сторона должна учитывать опыт других стран и постоянно помнить о собственной хорошей технологической базе, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что благодаря фундаментальной науке, научным школам и инженерным кадрам у Российской Федерации есть высокотехнологичные виды оружия, которых нет ни у одного государства в мире.