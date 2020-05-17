Путин: России нужно развивать технологии для сохранения цивилизации
РФ должна учитывать достижения других стран и постоянно помнить о собственной хорошей технологической базе.
Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что "РФ - это не просто страна, это отдельная цивилизация". Также глава государства подчеркнул, что для сохранения цивилизации властям нужно обратить внимание на будущее и, соответственно, на развитие высоких технологий. По его словам, современные достижения науки уже меняют наш мир, поэтому российская сторона должна учитывать опыт других стран и постоянно помнить о собственной хорошей технологической базе, пишет ТАСС.
Ранее Владимир Путин сообщил, что благодаря фундаментальной науке, научным школам и инженерным кадрам у Российской Федерации есть высокотехнологичные виды оружия, которых нет ни у одного государства в мире.
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кремль есть цивилизация в цивилизации. А путин ее держатель
впервые в истории человечества власть в отдельно взятой стране у силовиков ,новый класс- мвд фсб фсин нацгвардия следком.... действительно россия отдельная цивилизация.развитие нужно было буржуазии которая "готова на любые преступления если прибыль (рост производства) составляет100%" развитие нужно было кпсс с доминантой догнать и перегнать . зачем пауку (силовикам) развитие жертвы попавшей в его сеть. темпы развития россии от+2 до -2% в год в среднем ноль. (в китае от5 до 10%) власть животной стаи вблдков- правоохранителей у которых цель - комната денег или недвижимость в лондоне. в 2015 г россия была на 5 месте в мире сегодня на 10 м в 2025г. будет (нет не на 15 м ) а на 25 месте потому что отставание идёт по экспоненте (с возрастающим ускорением) на горизонте п....ц и кровавая революция
Он не просто маленький "врунишка",но и "попугайчик не умный".Этот "тезис" он повторяет как минимум раз семь ,за время своего правления!