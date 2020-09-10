Запад отказался давать России в долг 610 1 Экономика

Иностранные инвесторы отказываются вкладывать деньги в государственный долг России. В течение трех месяцев они не покупают облигации федерального займа, которые Минфин пытается продать каждую неделю. Российский бюджет нуждается в заимствованиях – дефицит по итогам года составит 4-5 трлн руб., а резервы объемом 8 трлн руб. запретил использовать президент.