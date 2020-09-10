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Запад отказался давать России в долг
10 Сентября 2020 610 1 Экономика
Иностранные инвесторы отказываются вкладывать деньги в государственный долг России. В течение трех месяцев они не покупают облигации федерального займа, которые Минфин пытается продать каждую неделю. Российский бюджет нуждается в заимствованиях – дефицит по итогам года составит 4-5 трлн руб., а резервы объемом 8 трлн руб. запретил использовать президент.
Нет доверия – нет денег
- Иностранные инвесторы резко изменили свое отношение к России в 2020 году. Еще год назад они дали в долг правительству 1,04 трлн руб. из 1,377 трлн, которые были вложены в облигации федерального займа (ОФЗ). В январе-марте этого года они заняли правительству еще 315 млрд руб. Доля госдолга в руках иностранцев выросла до рекорда – 34,9%.
- Однако уже в апреле нерезиденты скинули российские долговые бумаги на 293 млрд руб. В мае, правда, они снова вернулись за покупками и принесли 156 млрд руб. Но летом инвесторы почти что пропали: в июне вложения ограничились 10 млрд руб., в июле – 15 млрд, в августе – 10,9 млрд руб. С учетом продажи долга объем купленного долга составил 6 млрд руб. Всего же Минфин занял 805 млрд руб. Доля иностранцев в госдолге России упала до 28,5%.
- Что делать с нежелающими занимать России иностранцами, Минфин не знает. Дефицит бюджета достигнет 4-5 трлн руб., и правительство отчаянно нуждается в заимствованиях. Однако в третьем квартале из-за бойкота западных инвесторов ведомству не удалось занять 3 трлн руб. Глава Минфина называет главной проблему – доверие. «Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием», – заявил 8 сентября на Московском финансовом форуме Силуанов.
- Аналитики говорят, что доверия к России у иностранцев нет: Москва показывает, что может вмешаться во внутренний политический кризис в Белоруссии, а ситуация с отравлением оппозиционера Алексея Навального вообще не поддается разумному объяснению – нет ни уголовного дела, ни расследования о покушении на жизнь гражданина России, ни внятных объяснений по поводу использование боевых отравляющих веществ, запрещенных на международном уровне и в России. Западу все чаще приходится обсуждать санкции против госдолга России и ее банковского сектора.
- Но есть и чисто технический момент – западные инвесторы зарабатывали на спекуляциях с российским госдолгом. Однако после того как ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%, а потом и до 4,25% годовых инвесторы начали сомневаться, что Набиуллина способна опустить еще ниже стоимость займов. Вместе с тем текущие ставки, на взгляд нерезидентов, не покрывают страновые риски.
- Минфину приходится продавать госдолг крупным российским банкам. Они уже приобрели две трети всех облигаций. В июле отток средств со счетов банков по кредитно-депозитным операция достиг 700 млрд руб. Вполне вероятно, что свободных денег у них больше нет. Это значит, что Минфину придется экономить бюджет и тормозить восстановление экономики. Тратить деньги из ФНБ правительство отказалось по требованию президента.
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США постоянно вмешивается в дела других государств, и ничего, инвесторы в них верят.