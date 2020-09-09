Денег нет. Минфин отказался тратить «кубышку» ФНБ 130 0 Экономика

Фонд национального благосостояния, часть которого власти отказались пустить на поддержку граждан во время пандемии и тяжелейшего кризиса в экономике, становится окончательно неприкосновенным. Согласно проекту поправок в Бюджетный кодекс Минфина, до 2024 года Фонд не будет расходоваться даже на то, для чего он и был создан – покрывать дефицит бюджета. Становится совершенно непонятно, зачем России резервы, которые нельзя потратить даже в кризис и по прямому назначению. Вместо расходования резервов власти будут увеличивать нагрузку на будущие поколения россиян – увеличивать госдолг России.