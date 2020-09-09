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Денег нет. Минфин отказался тратить «кубышку» ФНБ
9 Сентября 2020 130 0 Экономика
Фонд национального благосостояния, часть которого власти отказались пустить на поддержку граждан во время пандемии и тяжелейшего кризиса в экономике, становится окончательно неприкосновенным. Согласно проекту поправок в Бюджетный кодекс Минфина, до 2024 года Фонд не будет расходоваться даже на то, для чего он и был создан – покрывать дефицит бюджета. Становится совершенно непонятно, зачем России резервы, которые нельзя потратить даже в кризис и по прямому назначению. Вместо расходования резервов власти будут увеличивать нагрузку на будущие поколения россиян – увеличивать госдолг России.
«Кубышка» навсегда
- Президент Владимир Путин запретил «палить» резервы в самый разгар кризиса весной 2020 года. Эту же установку Минфин перенес на следующие три года – до 2024-го. Госдуме поручено утвердить поправки в Бюджетный кодекс, которые прямо говорят – возможность использования средств Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета ограничивается 1% ВВП.
- На 1 сентября 2020 года в ФНБ находится 13,256 трлн руб., что равняется 11,7% ВВП России. До этого работало правило: если Фонд был близок к исчерпанию и его ликвидная часть снижается ниже 5% ВВП, расходы из него ограничивались 1% ВВП в год. Теперь это правило будет распространено на использование средств Фонда при любых условиях.
- В денежном выражении расходы ФНБ составят не более 1,1 трлн руб., или 92 млрд руб. в месяц. За апрель-август 2020 года Минфин тратил из резервов в среднем 131 млрд руб. в месяц.
- Соответственно, поддержка рубля при низких ценах на нефть сильно сократится. В ФНБ изначально складывались сверхдоходы от нефти при цене выше 42,3 доллара за баррель. Накопленные нефтедоллары пускались на покрытие дефицита, когда цены на нефть падали ниже 42,3 доллара. Но теперь этот механизм не будет работать, что грозит девальвацией рубля.
- Экономя резервы, Минфин будет занимать, и увеличивать госдолг, который в 2021 году достигнет 20% ВВП. «Это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно», – сказал глава Минфина Антон Силуанов. Однако покупателей на российский госдолг не так уж и много, его приходится продавать крупнейшим банкам за деньги, которые сам же Минфин размещает на их счетах.
- В 2019 году иностранцы купили госдолга России на 1,04 трлн руб. Это была половина общей суммы долга, которую одолжил Минфин. В первом квартале 2020 года иностранные инвесторы докупили еще долга на 315 млрд руб., а в апреле продали его на 293 млрд. С июня иностранцы не участвуют в аукционах по покупке российского госдолга из-за рисков санкций по Белоруссии и отравлению Алексея Навального. Поэтому и с займами у Минфина могут быть большие проблемы. Ни резервы потратить, ни занять – останется резать расходы бюджета. Образование, здравоохранение, социальное обеспечение – подходящие для этого статьи. Расходы на чиновников и силовиков – неприкосновенны и могут только расти.
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