Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
09 СЕН, 10:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 СЕН, 10:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Денег нет. Минфин отказался тратить «кубышку» ФНБ

9 Сентября 2020 130 0 Экономика
Денег нет. Минфин отказался тратить «кубышку» ФНБ

Фонд национального благосостояния, часть которого власти отказались пустить на поддержку граждан во время пандемии и тяжелейшего кризиса в экономике, становится окончательно неприкосновенным. Согласно проекту поправок в Бюджетный кодекс Минфина, до 2024 года Фонд не будет расходоваться даже на то, для чего он и был создан – покрывать дефицит бюджета. Становится совершенно непонятно, зачем России резервы, которые нельзя потратить даже в кризис и по прямому назначению. Вместо расходования резервов власти будут увеличивать нагрузку на будущие поколения россиян – увеличивать госдолг России.

«Кубышка» навсегда

  • Президент Владимир Путин запретил «палить» резервы в самый разгар кризиса весной 2020 года. Эту же установку Минфин перенес на следующие три года – до 2024-го. Госдуме поручено утвердить поправки в Бюджетный кодекс, которые прямо говорят – возможность использования средств Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета ограничивается 1% ВВП.
  • На 1 сентября 2020 года в ФНБ находится 13,256 трлн руб., что равняется 11,7% ВВП России. До этого работало правило: если Фонд был близок к исчерпанию и его ликвидная часть снижается ниже 5% ВВП, расходы из него ограничивались 1% ВВП в год. Теперь это правило будет распространено на использование средств Фонда при любых условиях.
  • В денежном выражении расходы ФНБ составят не более 1,1 трлн руб., или 92 млрд руб. в месяц. За апрель-август 2020 года Минфин тратил из резервов в среднем 131 млрд руб. в месяц.
  • Соответственно, поддержка рубля при низких ценах на нефть сильно сократится. В ФНБ изначально складывались сверхдоходы от нефти при цене выше 42,3 доллара за баррель. Накопленные нефтедоллары пускались на покрытие дефицита, когда цены на нефть падали ниже 42,3 доллара. Но теперь этот механизм не будет работать, что грозит девальвацией рубля.
  • Экономя резервы, Минфин будет занимать, и увеличивать госдолг, который в 2021 году достигнет 20% ВВП. «Это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно», – сказал глава Минфина Антон Силуанов. Однако покупателей на российский госдолг не так уж и много, его приходится продавать крупнейшим банкам за деньги, которые сам же Минфин размещает на их счетах.
  • В 2019 году иностранцы купили госдолга России на 1,04 трлн руб. Это была половина общей суммы долга, которую одолжил Минфин. В первом квартале 2020 года иностранные инвесторы докупили еще долга на 315 млрд руб., а в апреле продали его на 293 млрд. С июня иностранцы не участвуют в аукционах по покупке российского госдолга из-за рисков санкций по Белоруссии и отравлению Алексея Навального. Поэтому и с займами у Минфина могут быть большие проблемы. Ни резервы потратить, ни занять – останется резать расходы бюджета. Образование, здравоохранение, социальное обеспечение – подходящие для этого статьи. Расходы на чиновников и силовиков – неприкосновенны и могут только расти.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Где деньги? До россиян не дошли 430 млрд рублей поддержки

Где деньги? До россиян не дошли 430 млрд рублей поддержки
Экономика 1

Саудиты обрушили цены на нефть и передали «привет» России

Саудиты обрушили цены на нефть и передали «привет» России
Экономика 4

Меркель умывает руки. Могильщиком «Северного потока-2» выступит Евросоюз

Меркель умывает руки. Могильщиком «Северного потока-2» выступит Евросоюз
Экономика 1

Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта

Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»

В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»

В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России

В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России

Новости дня

10:04 Россияне стали меньше пользоваться банковским картами Россияне стали меньше пользоваться банковским картами
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:37 Кремль: прямой линии с Владимиром Путиным не будет Кремль: прямой линии с Владимиром Путиным не будет
08 СЕН, 22:15 Путин выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН Путин выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН
08 СЕН, 21:53 Медведев: россияне должны иметь гарантированный доход Медведев: россияне должны иметь гарантированный доход
08 СЕН, 18:55 В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2 В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2
08 СЕН, 17:36 Собянин назвал сроки завершения пандемии COVID-19 Собянин назвал сроки завершения пандемии COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08 СЕН, 16:35 Лукашенко: протесты могут произойти и в России Лукашенко: протесты могут произойти и в России

Узнай, страна!

10:11 В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса» В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
09:09 В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России
08 СЕН, 12:29 В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
08 СЕН, 12:28 ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов
08 СЕН, 12:05 В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей
08 СЕН, 11:28 В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
07 СЕН, 17:21 В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота
07 СЕН, 12:58 В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд
07 СЕН, 12:26 В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
07 СЕН, 09:48 В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter