Загадочный свет Вселенной, Рождественская звезда и полезное чаепитие. ТОП-10 новостей науки за декабрь

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий декабря.

1. Новый суперконтинент Земли

Около 200 млн лет назад на планете существовал один суперконтинент под названием Пангея. По прогнозам ученых, примерно через 200 млн лет современные континенты снова объединятся в суперконтинент. Но существуют споры, где будет располагаться континент: в районе экватора или вокруг северного полюса.

2. Загадочный свет Вселенной

Ранее ученые полагали, что Вселенная достаточно темное место. Но недавно космический зонд НАСА обнаружил свет без очевидного источника, исходящий из-за пределов нашей галактики.

3. Магнитные бактерии

Ученые обнаружили способ доставлять лекарства от рака непосредственно к месту опухоли, используя особый вид бактерий, обладающих магнитными свойствами. Это поможет предотвратить негативное влияние токсичных препаратов на здоровые клетки организма.

4. Человеческие жертвоприношения

В древности люди приносили своим богам человеческие жертвоприношения. Археологи нашли еще одно подтверждение этого факта, раскопав древнюю ацтекскую башню, где они обнаружили 119 человеческих черепов, встроенных в стену.

5. COVID-19

Согласно новому исследованию ученых из Йельского университета, COVID-19 может оказаться аутоиммунным заболеванием, вызванным коронавирусом.

6. Археологические исследования

Новые методы изучения древних археологических объектов помогают ученым лучше понять не только процесс их создания, но и необходимые действия для их дальнейшего сохранения. Сделанные электромагнитные снимки помогли исследователям более детально изучить древний еврейский пергамент и увидеть все внесенные в текс изменения.

7. Великое соединение

Не только профессиональные астрономы могут наблюдать невероятные космические события. Недавно астроном-любитель сделал несколько великолепных снимков Великого соединения - слияния Юпитера и Сатурна, известного как Рождественская звезда.

8. Самый большой в мире айсберг

Самый большой в мире айсберг дрейфует по водам Южного океана. В настоящее время он находится в районе острова Южная Георгия. Но недавно ученые заметили, что от айсберга откололись новые куски, да и сам он начинает разваливаться.

9. Четыре шага к счастью

Каждый человек хочет быть счастливым. Но как сделать более счастливой нашу жизнь? Ученые нашли четыре простых шага к решению данного вопроса.

10. Полезное чаепитие

Ученые доказали, что употребление черного чая пожилыми людьми помогает им получить заметные когнитивные преимущества. Но для большего эффекта необходимо употреблять более пяти чашек черного чая в день.