Исследование: пожилым людям нужно пить больше чая

Исследование британских ученых показало, что люди старше 85 лет, которые пьют более пяти чашек в день, получают заметные когнитивные преимущества.

Согласно новому исследованию, пожилые любители чая, которые пьют более пяти чашек в день, испытывают значительные когнитивные преимущества. Люди 85 лет и старше также показали лучшую точность и скорость реакции, что могло помочь в ряде повседневных дел от вождения до сборки паззлов.

«Навыки, которые, как мы видим, сохраняются в этой группе очень старых людей, могут быть связаны не только с соединениями, присутствующими в чае, но также могут быть связаны с ритуалами заваривания чая или беседы за чашкой чая», - сказал доктор Эдвард Окелло, который руководил проектом Центра исследований питания человека в Университете Ньюкасла.

В исследовании использовались данные Newcastle 85+ Study с участием более тысячи 85-летних людей из Ньюкасла и Северного Тайнсайда. Исследования, начатые в 2006 году, продолжаются и по сей день, и около 200 его участников стали долгожителями.

Медсестры-исследователи собирают информацию, навещая участников в их собственных домах, чтобы выполнить оценку здоровья, состоящую из вопросников, измерений, функциональных тестов и анализа крови натощак. Они искали доказательства того, что употребление черного чая защищает от потери памяти.

Результаты показали, что более частое чаепитие может значительно улучшить продолжительность концентрации внимания и способность выполнять сложные задачи (скорость психомоторного движения). Однако не было обнаружено связи между употреблением чая и общей функцией памяти. Также не было установлено корреляции между чаепитием и выполнением простых скоростных задач.

Исследователи утверждают, что полученные данные означают, что черный чай следует рассматривать для пожилых людей в любой диете, которая направлена на улучшение внимания и психомоторной скорости.