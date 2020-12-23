Самый большой в мире айсберг в свободном плавании начинает трескаться

После более чем трех лет дрейфа через Южный океан и пробежки по острову с биоразнообразием айсберг A68 начинает разваливаться. На последних спутниковых снимках видны массивные трещины, образующиеся на поверхности самого большого айсберга на Земле, что может быть признаком того, что айсберг окончательно утратил целостность.

На изображениях, сделанных спутником European Sentinel-1, видны большие трещины, образующиеся на южных частях айсберга, а также два новых отдельных айсберга. A68a, который откололся от шельфового ледника Антарктиды Larsen C в июле 2017 года, в настоящее время плавает в южной окраине Атлантического океана в районе острова Южная Георгия. Айсберг площадью 3 884 квадратных километра дрейфовал в сторону экологически уязвимого острова, вызывая в течение последнего месяца опасения, что он может застрять на мелководном морском дне и нанести ущерб местной дикой природе.

Айсберг уже потерял значительный кусок в конце прошлой недели - это айсберг площадью 70 квадратных миль (181 квадратный километр), который теперь называется A68d (айсберг A68a потерял пару частей, A68b и A68c, ранее во время своего длинного путешествия).

Причина фрагментации, вероятно, связана с сильными океанскими течениями и другой нестабильностью в регионе. За последние несколько дней айсберг резко повернулся, что привело к эффекту сдвига.

На основе последних спутниковых снимков Национальный ледовый центр США идентифицировал еще два айсберга, которые теперь называются A68e и A68f. Большая часть, A68e, имеет длину 38 миль (61,2 км) и ширину 9 миль (14,8 км), а меньшая часть, A68f, имеет длину 16 миль (25,8 км) и ширину 8 миль (12,9 км). Национальный ледовый центр называет айсберги на основе антарктического квадранта, из которого они были первоначально обнаружены, и последовательного порядка их появления.

Айсберг A68a может быть фрагментирован, но остров Южная Георгия еще не вышел из зоны опасности. Ученые будут внимательно следить за айсбергом и его выводком в ближайшие дни и недели, пока он и его новорожденные айсберги плавают вокруг острова. Некоторые большие куски все еще могут застрять на морском дне, нанося ущерб местной дикой природе, включаю популяциям пингвинов и тюленей.

Но это путь айсбергов. Гигантские массы, такие как A68a, не растворяются в забвении. Скорее, они со временем распадаются на все более мелкие кусочки, и именно эти более мелкие кусочки со временем постепенно тают. A68a может развалиться, но его многочисленные потомки будут продолжать жить, вероятно, в течение многих лет.