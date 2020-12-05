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Космический зонд НАСА обнаружил загадочный свет во вселенной

5 Декабря 2020 246 1 Наука и технологии
Космический зонд НАСА обнаружил загадочный свет во вселенной

Насколько темно в космосе? Астрономы, пытающиеся ответить на этот вопрос, нашли удивительный ответ: не так темно, как они думали. Космический зонд НАСА обнаружил свет без очевидного источника, исходящий из-за пределов нашей галактики.

Исследователи, использующие изображения с далекого космического зонда НАСА New Horizons, обнаружили очень слабое свечение видимого света, заполняющее Вселенную.
Астроном Тод Лауэр из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) Национального научного фонда изучил изображения, сделанные зондом, когда он выглядывал за пределы нашей галактики. Он и его коллеги специально искали поля зрения, которые не включали звезды и галактики, чтобы они могли измерить, насколько темным было пространство.

«Когда мы закончили, мы обнаружили немного больше света, чем мы думали или должно быть», - сообщил он. «Есть очень слабое свечение, очень слабое, но это больше, чем мы можем объяснить из известных источников, таких как местные звезды, далекие галактики или межзвездная пыль. Так что это маленький компонент вселенной, который мы обнаружили».

Светящаяся тайна

Чтобы попытаться понять источник слабого свечения, Лауэр и его коллеги систематически исключили все возможные источники света. На данный момент изображения New Horizons - единственные, которые могут быть использованы в этом исследовании.

После пролета Плутона летом 2015 года, New Horizons продолжил свой путь через внешние пределы нашей Солнечной системы и в настоящее время находится на краю пояса Койпера и на грани того, чтобы покинуть Солнечную систему. Во внутренней части солнечной системы пространство заполнено частицами пыли, которые отражают солнечный свет, что создает диффузное свечение на изображениях, полученных с помощью наземных или орбитальных телескопов.

Но за пределами Плутона, где в настоящее время курсирует New Horizons, располагается зона без светового «загрязнения», вызванного отражением солнечного света от пыли и обломков нашей солнечной системы. Зонд способен ясно видеть темноту космоса во многом так, как мы могли бы более отчетливо видеть ночные звезды, когда покидаем город и выходим в сельскую местность.

Команда прочесала архив изображений миссии New Horizons и вычленила все известные источники света, включая звезды в Млечном Пути и далекие галактики.

Они также должны были устранить свет, который мог исходить от самого космического корабля, возможные дефекты камеры и возможные ошибки в своих расчетах.

Таинственное рассеянное свечение 

Пока что у команды нет хорошего объяснения источника этого света, и у них остались предположения. Одна из возможных причин - это звезды в межгалактическом пространстве, которые слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть как точки света, считает Лауэр:

«Может быть, есть звезды, которые были оторваны от галактик, когда они возникли и взаимодействуют друг с другом, образуя диффузный фон. Но есть и несколько более диких предложений. Одно было связано с взаимодействием между все еще гипотетическими частицами экзотической «темной материи», которая, как считается, присутствует во Вселенной. Некоторые люди думали, что могут существовать частицы, которые взаимодействуют и иногда аннигилируют друг друга, и которые могут производить свет. Это более предположительно».

Лауэр даже пересмотрел ранее отвергнутую теорию, которую астрономы не хотят подтверждать.

«У New Horizons есть инструмент для поиска пыли при прямом ударе, и мы не видим очень многого. Поэтому мы думаем, что там чисто», - сказал он. «Но, возможно, мы ошибаемся, и, возможно, даже далеко в поясе Койпера есть диффузное облако пыли, рассеивающее солнечный свет».

Насколько ярко это тусклое свечение?

Лауэр говорит, что это рассеянное свечение действительно представляет собой значительное количество света - примерно такое же количество света, которое мы видим от галактик во Вселенной. Просто он очень широко разбросан по просторам космоса.

Хотя у астрономов нет удовлетворительного объяснения этого света, открытие такого нового явления, как это - новой головоломки, которую нужно решить, - определенно приятно само по себе, пишет СВС.

«Если бы у нас не было наших загадок, нам пришлось бы найти что-то еще, чем заняться. Одно из моих удовольствий в качестве астронома - это то, что вы можете задавать такие вопросы, как: «Насколько темно в космосе?»- сказал он. «Я надеюсь, всегда будут тайны».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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20:25 0 0
Вася:

Читаешь такое новости и душа замирает!! Всю жизнь люблю фантастику, изучал астрономию,географию и биологию. Поражаюсь над работами Маска и радуюсь за всеми достижениями в Космосе других стран. Появились новые рубежи и безграничное пространство!! До конца которого человечеству просто даже не судьба добраться,ведь на это могут уйти миллионы лет!! Но нужно начинать с малого, ведь у нас столько планет в солнечной системе!! Китай через 10 лет уже колонию (станцию) обитаемую на Луне создаст.==========И вот гляжу я на нашего Володьку в Кремле и думаю:"У этого человека,кроме Оружия в голове и как набить себе карманы вообще никаких более желаний нет!" Мы строим танки и пулемёты,когда другие строят Будущее! И вот придёт день,когда 185 государств просто сядут на свои звездолёты и улетят по разным галактикам. И останется только злостный путинизм,который будет бегать и кричать:"Кому газ?! Может дрова или уголь нужен?! Ау!! Вы где все?!"...

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