Ученые: COVID-19 может быть разновидностью аутоиммунного заболевания

Разовьется ли у человека с COVID-19 тяжелая форма заболевания или нет, во многом зависит от того, как его иммунная система реагирует на коронавирус. Но ученые до сих пор не знают, почему у некоторых людей развивается тяжелое заболевание, в то время как у других наблюдаются только легкие симптомы или вообще отсутствуют симптомы. Теперь, новое исследование из Йельского университета , проливает некоторый свет на этот вопрос.

Новое исследование группы ученых из Йельского университета предполагает, что у пациентов с тяжелой формой COVID организм вырабатывает «аутоантитела». Это антитела, которые вместо атаки вторгающегося вируса атакуют собственную иммунную систему и органы пациента. Исследователи обнаружили, что у людей с тяжелой формой COVID есть аутоантитела, которые цепляются за важные белки, участвующие в распознавании, предупреждении и очистке клеток, инфицированных коронавирусом.

Эти белки включают цитокины и хемокины - важные посредники в иммунной системе. Это мешало нормальной работе иммунной системы, блокируя противовирусную защиту, что потенциально могло усугубить болезнь.

Связь с аутоиммунными заболеваниями

В течение многих лет было известно, что аутоантитела участвуют в аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и волчанка. Неизвестно, почему у некоторых людей возникают эти антитела, но, скорее всего, это сочетание генетики и окружающей среды. Вирусные инфекции также были связаны с началом некоторых аутоиммунных заболеваний.

Ранее в этом году ученые сообщили, что у пациентов без аутоиммунных заболеваний в анамнезе развились аутоантитела после заражения COVID. В этих исследованиях было обнаружено, что аутоантитела распознают мишени, аналогичные мишеням, обнаруженным при других хорошо известных аутоиммунных заболеваниях, таких как белки, обычно обнаруживаемые в ядрах клеток.

Более поздние исследования показали, что у людей с тяжелой формой COVID также могут развиваться аутоантитела к интерферонам, иммунным белкам, которые играют важную роль в борьбе с вирусными инфекциями.

Группа ученых в Йельском университете использовал новую технику, которая помогла провести обследование пациентов на аутоантитела, которые работают против тысяч белков организма. Они провели поиск аутоантител у 170 госпитализированных пациентов и сравнили их с аутоантителами, обнаруженными у людей, перенесших легкое заболевание или бессимптомную инфекцию, а также людей, не инфицированных вирусом.

В крови госпитализированных пациентов они обнаружили аутоантитела, которые могут атаковать интерфероны, а также аутоантитела, которые могут влиять на другие важные клетки иммунной системы, такие как естественные клетки-киллеры и Т-клетки.

Результаты показали, что аутоантитела были очень распространенным признаком тяжелобольных пациентов с COVID.

Исследователи из Йельского университета провели дополнительные тесты на мышах, которые показали, что присутствие этих аутоантител может усугубить болезнь, предполагая, что они могут способствовать тяжести COVID у людей.

Не вся история

Хотя у пациентов с COVID было много аутоантител, нацеленных на белки иммунной системы, исследователи не нашли никаких специфичных для COVID аутоантител, которые можно было бы использовать для различения тяжелобольных пациентов с COVID. То, что определяет, будет ли человек серьезно болеть COVID, зависит от многих факторов, и аутоантитела - это еще не все.

Но исследования показывают, что люди с существующими аутоантителами могут подвергаться более высокому риску заражения тяжелой формой COVID. У этих людей может быть дефицит иммунного ответа во время ранней коронавирусной инфекции или они могут быть предрасположены к выработке новых аутоантител, которые могут препятствовать их иммунному ответу на вирус.

Исследователи все чаще обращают внимание на связь между тяжелой формой COVID и неправильными иммунными реакциями, которые нацелены на здоровые ткани и белки в организме. Наличие аутоантител предполагает, что для некоторых пациентов COVID может быть аутоиммунным заболеванием, вызванным коронавирусом.

Понимание того, что движет производством аутоантител, поможет ученым разработать новые методы лечения этого заболевания, пишет ScienceAlert.

Ученые не знают, как долго действуют эти аутоантитела после того, как инфекция исчезла. Важный вопрос, на который нет ответа, заключается в том, может ли длительное повреждение, вызванное аутоантителами, объяснить некоторые симптомы длительного заболевания.