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Электромагнитные изображения помогли ученым изучить древний еврейский пергамент

19 Декабря 2020 64 0 Наука и технологии
Электромагнитные изображения помогли ученым изучить древний еврейский пергамент

Ученые смогли деконструировать древний еврейский пергамент, используя комбинацию сложных методов визуализации. Проведенное исследование может помочь ученым лучше понять, как исторические документы и артефакты ухудшаются со временем.

Для своей работы исследователи из Румынского национального института исследований и разработок в области оптоэлектроники изучили плохо сохранившуюся рукопись, содержащую несколько глав из Книги Эстер в еврейской Библии.

«Цель исследования состояла в том, чтобы ... понять, что с течением времени повлияло на объект, как он деградировал и каков наилучший подход к его будущему процессу сохранения», - говорит Люминита Гервасе, соавтор исследования.

Развернув ряд спектроскопических инструментов и сделав снимки под разными углами, исследователи смогли выяснить подробности происхождения древнего пергамента.

«Использование дополнительных методов исследования может пролить свет на неизвестную историю такого объекта», - сказал Гервасе. «Вот уже несколько лет неинвазивные, неразрушающие методы исследования являются первым выбором при исследовании объектов культурного наследия в соответствии с одним из основных правил природоохранной практики - не наносить вред объекту».

Используя так называемую мультиспектральную визуализацию, исследователи сканировали пергамент в разных частях электромагнитного спектра. Поскольку разные материалы по-разному поглощают и отражают свет, этот метод визуализации позволяет выделить неровности. Например, исследователи обнаружили область с повышенным поглощением ультрафиолета, предполагая, что участок пергамента был отремонтирован с помощью органического материала, такого как смола.

Мультиспектральное сканирование также выявило два разных типа чернил, что может свидетельствовать о том, что попытки восстановить текст пергамента были предприняты в какой-то момент на протяжении его истории.

Исследователи полагались на компьютерный алгоритм для определения спектральных подписей и сверхмелких масштабов пергамента, метод, который можно было бы использовать в будущем для расшифровки текста.

Используя отдельный метод, называемый рентгеновской флуоресценцией, который можно использовать для определения конкретных химических веществ в чернилах и пергаменте, ученые обнаружили большие концентрации чернил, которые обычно используются при отбеливании, что является еще одним свидетельством прошлых попыток реставрации.

После того, как выяснилось, что пергамент сделан из кожи животных, исследователи использовали инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье, чтобы измерить скорость разрушения коллагена в свитке.

Исследователи надеются, что их работа поможет историкам датировать пергамент, а также поможет реставраторам.

«Они могут мудро решить, использовались ли какие-либо неподходящие материалы, и следует ли удалить такие материалы», - сказала Гервасе. «Более того, реставраторы могут выбрать наиболее подходящие материалы для восстановления и консервации объекта, исключая любые возможные несовместимые материалы».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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