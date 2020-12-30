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Как сделать жизнь более счастливой? Ученые нашли четыре простых шага к счастью

30 Декабря 2020 38 0 Наука и технологии
Как сделать жизнь более счастливой? Ученые нашли четыре простых шага к счастью

Прошедший год был мучительным для многих людей, и наше общее благополучие сильно пострадало. Большое количество взрослого населения планеты говорит, что их психическое здоровье сейчас хуже, чем до пандемии коронавируса. У людей растет чувство изоляции и подавленности из за высокого уровня стресса. Но американские ученые, похоже, нашли способ улучшить самочувствие людей. Исследователи полагают, что выявленные ими ежедневные привычки тренируют мозг для улучшения общего самочувствия.

В исследовательской работе группы ученых из Университета Висконсин-Мэдисон предлагается план умственной тренировки для повышения благополучия. Их выводы показывают, что существует четыре основных типа поведения, которые больше всего способствуют общему удовлетворению. И они видят свой план как способ, с помощью которого люди могут ежедневно развивать психическое здоровье.

«Это более обнадеживающий взгляд на благополучие», - говорит исследователь Кортленд Даль из Центра здорового разума Университета Висконсин-Мэдисон, междисциплинарного исследовательского института. «Идея состоит в том, что вы можете предпринимать активные шаги, которые улучшают самочувствие, в большей степени, чем вы можете предпринять шаги для улучшения физического здоровья».

Но, конечно, любой, кто борется с серьезным стрессом, тревогой или другими проблемами психического здоровья, должен обязательно обратиться к квалифицированному специалисту в области психического здоровья.

Шаг 1. Развивайте осведомленность - и «мета-осведомленность»

Осведомленность - это «повышенное, гибкое внимание к окружающим и внутренним сигналам», согласно Центру здорового разума, что в основном означает ваше окружение, а также ваши мысли, чувства и телесные ощущения. И исследования действительно показывают, что люди с повышенной осведомленностью, как правило, имеют лучшее общее самочувствие

Но и «мета-осведомленность» также важна. Так что не только важно знать; также важно осознавать, что вы в курсе. В конечном счете, развитие мета-осведомленности помогает вам сознательно направлять и удерживать ваше внимание, утверждают авторы, вместо того, чтобы быть втянутыми в «отвлекающие факторы». 

Шаг 2. Развивайте связь

В условиях COVID-19 достижение и укрепление чувства единства, безусловно, является сложной задачей. Но небольшого усилия, чтобы связаться с друзьями, близкими и коллегами с помощью Zoom, электронной почты или текстовых сообщений, может быть достаточно, чтобы помочь вам проникнуться более глубокими чувствами родства по мере продолжения пандемии.

Исследователи также говорят, что простого воспитания доброты по отношению к другим может быть достаточно, чтобы усилить чувство связи - независимо от того, знает ли принимающий человек, что вы думаете о нем.

«Вы можете начать с простой практики признательности», - сказал Даль. 

Шаг 3. Практикуйте понимание

Исследователи определяют проницательность, как знание самого себя о том, как ваши собственные эмоции, мысли и убеждения формируют ваше представление о том, кем вы себя считаете. И работа над развитием такого рода понимания может дать вам возможность бросить вызов вашим убеждениям о себе, которые вы, возможно, считали неизменными, объяснил Даль. Он привел личный пример, описывая, как раньше он был глубоко обеспокоен публичными выступлениями и считал это неизменным фактом того, кем он был.

«Вместо того, чтобы иметь такого рода постоянные суждения, мы можем интересоваться нашим внутренним миром», - сказал Даль.

Постарайтесь заметить, как даже некоторые из самых обыденных дел, которыми вы занимаетесь каждый день, связаны с вашими основными ценностями. Например, мытье посуды может быть проявлением щедрости по отношению к тем, кого вы любите.

Шаг 4: Соединитесь со своей целью

Исследователи считают, что более широкое осознание цели в жизни связано с положительными результатами для здоровья - от устойчивости перед лицом травмы до общего снижения риска смерти.

«Вам не нужно каждый день пытаться ориентироваться на какую-то далеко идущую цель с "большой буквы"», - сказал Даль. «Но может быть стоит потратить время на размышления о своих глубоких основных ценностях. Затем постарайтесь заметить, как с ними связаны даже самые обычные повседневные дела».

В конечном итоге эти четыре привычки должны помочь обеспечить более четкую основу для людей, которые хотят улучшить свое психическое благополучие и задаются вопросом, с чего начать. Если связь со своим чувством цели каждый день не обязательно сразу же вызывает у вас впечатление, например, попробуйте что-нибудь еще, пишет HuffPost.

«Мы думаем об этом как о "ешьте свои фрукты и овощи для психического здоровья"», - сказала Кристи Уилсон-Менденхолл, ученый из Центра здорового разума, которая также была исследователем новой работы. «Но цель состоит в том, чтобы найти то, что действительно работает для вас и что, что особенно важно, "легко интегрировать в повседневную жизнь"», - сказала она.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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