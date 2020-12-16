Археологи обнаружили стену из 119 черепов в Хуэй-Цомпантли в Мехико

В рамках проекта реставрации археологи в Мехико недавно раскопали часть Хуэй-Цомпантли - древней ацтекской башни, которая находится ниже уровня улицы. Во время этого процесса они обнаружили 119 человеческих черепов, встроенных в стену.

Хотя это определенно имеет важное значение, это не совсем удивительно. Ведь Хуэй-Цомпантли - это, по сути, гигантская стойка, которую ацтеки использовали для демонстрации черепов человеческих жертвоприношений и военнопленных. За пять лет, прошедших с момента первого открытия Хуэй-Цомпантли, исследователи уже насчитали 484 черепа в структуре, которая, вероятно, была построена где-то между 1486 и 1502 годами. В этой последней коллекции есть женские и мужские черепа, и по крайней мере три жертв были дети.

«Хотя мы не можем точно сказать, сколько из этих людей были воинами, и вполне возможно, что некоторые из них были пленниками, предназначенными для жертвенных церемоний», - заявил археолог Рауль Баррера Родригес. «Мы действительно знаем, что все они были освящены ... превращены в дары для богов или даже в олицетворения самих божеств».

Хотя ритуальное жертвоприношение кажется мрачным по сегодняшним стандартам, древние цивилизации, такие как ацтеки, считали его абсолютной необходимостью для поддержания богов, которые, в свою очередь, позволили бы людям продолжать жить. Другими словами, демонстрация большого количества принесенных в жертву черепов в Хуэй-Цомпантли символизировала силу жизни больше, чем любые ужасы смерти. Это различие было потеряно - или намеренно проигнорировано - испанскими конкистадорами, которые рассматривали человеческие жертвоприношения только как дикую практику и использовали их как один из предлогов для уничтожения города Теночтитлан (часть современного Мехико) в 1521 году, пишет MentalFloss.

Изучая эти дополнительные 119 черепов, исследователи лучше подготовились к раскрытию новых подробностей о строительстве, истории и социальном значении Хуэй-Цомпантли и других подобных структур.