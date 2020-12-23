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Великое соединение Юпитера и Сатурна. Астроном-любитель увидел событие с помощью обычного телескопа

23 Декабря 2020 93 0 Наука и технологии
Великое соединение Юпитера и Сатурна. Астроном-любитель увидел событие с помощью обычного телескопа

Увидеть встречу планет в деталях, о которой Галилей мог только мечтать, смог астроном-любитель. Он сделал потрясающий снимок «Великого соединения» Юпитера и Сатурна в понедельник вечером (21 декабря), на котором был обнаружен гигант Солнечной системы и его спутники на небольшом расстоянии от Сатурна, чьи кольца в ночном небе потрясающе ясны.

Хотя изображение было снято камерой, прикрепленной к телескопу, невооруженным глазом дуэт планет выглядел почти как одна яркая звезда в небе, также известная как Рождественская звезда.

Но соединение, которое сблизило планеты-гиганты в ночном небе Земли, ближе чем они были за 800 лет, на самом деле не связано с перекрытием двух планет. В ближайшем к ним месте они оказались на небе с разницей всего в 0,1 градуса. Это близко, но все еще достаточно далеко друг от друга, чтобы рассмотреть две планеты с помощью телескопа, как показано на изображении, сделанном метеорологом из Южной Каролины Эдом Пиотровски.

Сатурн, видимый с кольцами, располагается в правой части изображения, и Юпитер - в левой. Четыре самых больших луны Юпитера образуют линию, проходящую через планету, с Европой внизу, Ганимедом на следующей линии, затем Ио и Каллисто. Спутник Сатурна Титан также виден.

Все эти особенности видны с помощью телескопа для потребителей - Пиотровски использовал Nexstar Celestron 6SE с прикрепленным к нему Nikon D750. Но ни один человек раньше не видел Юпитер и Сатурн ничем иным, как световыми точками, пока итальянский астроном Галилео Галилей не обратил свой телескоп в небо в 1609 году и заметил эти четыре луны и год спустя кольца Сатурна. Титан не видели до 1655 года, когда голландский астроном Христиан Гюйгенс заметил его в свой телескоп.

Тем не менее Сатурн и Юпитер на самом деле не находятся особенно близко друг к другу во время соединения. Как указал Пиотровски, Юпитер в настоящее время находится на расстоянии около 550 миллионов миль (890 миллионов километров) от Земли, что примерно в 5,9 раза больше расстояния от Земли до Солнца. Сатурн находится на расстоянии около 1 миллиарда миль (1,6 миллиарда км) от Земли, что примерно в 10,8 раза больше расстояния Земли от Солнца. Относительно друг друга планеты находились на расстоянии 450 миллионов миль (724 миллиона км) друг от друга.

Они появились близко друг к другу при наблюдении с Земли из-за совпадения: орбита Юпитера почти точно совпала с линией между Землей и Сатурном. С точки зрения Юпитера, соединения не было бы. А наблюдатель на Сатурне увидел бы большое соединение Земли и Юпитера, пишет LifeScience.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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