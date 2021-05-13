Вывозить лес в Китай из России будет новая госмонополия 331 2 Экономика

Президент Владимир Путин потребовал запретить вывозить необработанную древесину из России в прошлом году. Вместо этого российское правительство собирается учредить очередную госкорпорацию, которую наделят правом продавать лес с Дальнего Востока в Китай. Всем остальным экспортером будет запрещено заниматься поставками с 1 января 2022 года.