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Вывозить лес в Китай из России будет новая госмонополия

13 Мая 2021 331 2 Экономика

Президент Владимир Путин потребовал запретить вывозить необработанную древесину из России в прошлом году. Вместо этого российское правительство собирается учредить очередную госкорпорацию, которую наделят правом продавать лес с Дальнего Востока в Китай. Всем остальным экспортером будет запрещено заниматься поставками с 1 января 2022 года.

Госокорпорация по вывозу леса

  • О создании новой «лесной» монополии с участием Российского фонда прямых инвестиций пишет РБК со ссылкой на документы Минвостокразвития, а также на источники в правительства. РФПИ с 2013 года занимается темой поставок леса в Китай и владеет акциями компании Russia Forest Products, которая вывозит из России 20% древесины ежегодно.
  • Идею очередной монополии поддержал президент Путин, продолжающий выстраивать в стране монопольный госкапитализм. О поручении главы государства заявил его полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, первоначально обсуждавшийся запрет на экспорт необработанной древесины мог привести к потере тысяч рабочих мест, а в 100%-ную переработку недостаточно инвестируют.
  • Поэтому государство создаст монополию «на переходный период». Госкомпания должна будет инвестировать прибыль в создание и модернизацию лесоперерабатывающих мощностей. Также из прибыли (важное уточнение – компания может не показывать прибыли) будут покрываться до 50% затрат инвесторов на реализацию проектов, связанных с деревообработкой.

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  • Прибыль госкомпания намерена получать от «агентского вознаграждения» – от 1 до 25% в зависимости от древесины, которую монополии предложат продать в Китай. Таким образом, компания будет контролировать рынок в 4,65 млн кубометров в год. По данным Счетной палаты, количество незаконных рубок в России составляет 1,3 млн кубометров в год. Ущерб государству составляет 11-12 млрд руб. ежегодно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
18:33 0 0
Александр Леонидович Карабачинский:

Что ж, этого следовало ожидать. Истинная суть путинского колониального, оккупационного режима в очередной раз обнажилась во всей своей поганой, похабной, пошлой простоте. Теперь эта ОПГ приватизировала окончательное уничтожение Русского Леса и распродажу его Китаю, - согласно Лесному Кодексу 2007 года, который Путин и Греф для этого и ввели. "Бабки надо делать. Бабки!" Ещё Дон Корлеоне понимал, что всякий бизнес стремится к монополии.

И
16:06 0 0
И.И..:

рубить под собой все и подавать на вынос-истинное лицо РФ. монополия государства была, есть и будет на все. постепенно заканчивают с имитацией рыночных отношений, ибо бюджет пустеет.

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