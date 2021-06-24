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Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей

24 Июня 2021 289 1 Экономика
Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей

Правительство ввело экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы снизить их стоимость на внутреннем рынке и ограничить «сверхприбыль» металлургических компаний. Пошлины принесут бюджету 160 млрд руб. с 1 августа по 31 декабря. Сразу после объявления решения акции ключевых компаний сектора начали падать. За полчаса три богатейших россиянина, владеющие металлургическими заводами, потеряли в общей сумме 180,5 млрд руб., или 2,5 млрд долларов.

Металлургам выставили счет

  • Российские металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд руб., жаловался первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, он выставил им счет и потребовал вернуть обратно в бюджет «сверхприбыль», сформированную за счет высоких цен. Белоусову отвечали, что со «сверхприбыли» было заплачено больше налогов и бюджет никто не «нахлобучивал». Тем не менее чиновник добился своего – правительство ввело пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря, чтобы получить дополнительно 160 млрд руб. в бюджет.
  • Сразу после этого акции крупнейших игроков отрасли – «Северстали», НЛМК и «Норникеля» подешевели на 332 млрд руб., пишет Finanz. Белоусов анонсировал системный механизм с 2022 года, который защитит внутренний рынок от колебаний мировых цен. До этого металлурги предлагали правительству скидки в 30% на свою продукцию для больших инфраструктурных строек.
  • В результате решения властей состояние миллиардера Алексей Мордашова, владеющего 75% «Северстали», уменьшилось за полчаса на 760 млн долларов (55,5 млрд руб.), до 28,3 млрд долларов. Состояние Владимира Потанина, которому принадлежат 35% «Норникеля», сократилось на 63,4 млрд руб., до 26 млрд долларов. Наконец, Владимир Лисин, собственник 79% НЛМК, обеднел на 61,6 млрд руб. В общей сложности миллиардеры потеряли 180,5 млрд руб., или 2,5 млрд долларов.

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  • Миллиардеры по-разному отнеслись к вопросу. Лисин критиковал Белоусова за «неизгладимый синдром Госплана». Но после такого заявления он покинул пост главы ассоциации «Русская сталь». Сменивший его Мордашов заявил, что «в обществе созрел определенный запрос, есть потребность в социальной справедливости и интеграции». Поэтому, по словам Мордашова, большой бизнес должен обращать на это внимание и делиться прибылью.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
15:05 0 0
Вера:

Мишустин не дремлет! Ему казну пополнять надо и,не только,за счёт нищего населения.

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