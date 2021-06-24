Три самых богатых миллиардера России потеряли 2,5 млрд долларов из-за решения властей 289 1 Экономика

Правительство ввело экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы снизить их стоимость на внутреннем рынке и ограничить «сверхприбыль» металлургических компаний. Пошлины принесут бюджету 160 млрд руб. с 1 августа по 31 декабря. Сразу после объявления решения акции ключевых компаний сектора начали падать. За полчаса три богатейших россиянина, владеющие металлургическими заводами, потеряли в общей сумме 180,5 млрд руб., или 2,5 млрд долларов.