Кремль: россияне могут уволиться, если не хотят добровольно вакцинироваться 307 2 Экономика

Журналисты попытались выяснить, почему власти называют вакцинацию в России добровольной, если людей к ней принуждают по месту работы и могут отстранить без зарплаты за отсутствие прививки. Представитель Кремля и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне могут уволиться и сменить работу, если они не хотят прививаться. Именно поэтому вакцинация «действительно остается добровольной», считает он.