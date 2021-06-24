Кремль: россияне могут уволиться, если не хотят добровольно вакцинироваться
24 Июня 2021 307 2 Экономика
Журналисты попытались выяснить, почему власти называют вакцинацию в России добровольной, если людей к ней принуждают по месту работы и могут отстранить без зарплаты за отсутствие прививки. Представитель Кремля и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне могут уволиться и сменить работу, если они не хотят прививаться. Именно поэтому вакцинация «действительно остается добровольной», считает он.
Добровольная принудительная вакцинация
- В Кремле не видят оснований считать вакцинацию в стране принудительной. По мнению пресс-секретаря Путина, те, кто обязан сделать прививку на работе, могут не вакцинироваться. Для этого достаточно уволиться и найти другую работу. Об этом Дмитрий Песков заявил журналистам, передает РИА Новости.
- «В целом вакцинация действительно остается добровольной», – считает представитель Кремля. Он рассуждает так: «Если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг».
- В Кремле считают, что россияне без прививки просто будут находить другую работу, где вакцинироваться не требуется. «Вы можете поменять работу», – говорит Песков, оправдывая «добровольный» характер вакцинации.
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- В Москве обязали вакцинировать 60% сотрудников сферы услуг, образования, здравоохранения, культуры, транспорта, а также госслужащих. Еще в 10 субъектах РФ ввели обязательную вакцинацию. Работодателям приказано отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинируются без медотвода.
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Вот так,с презреньем в глаза, хохочет сатана,когда поёт арию мефистофеля.
сам вакцинируйся этим шмурдяком