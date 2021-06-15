Самый богатый миллиардер России отдаст прибыль после слов Путина 1024 1 Экономика

Богатейший человек России Алексей Мордашов, чье состояние журнал Forbes оценивает в 29,1 млрд долларов, заявил о готовности вложить полученную сверхприбыль в развитие предприятий. Таким образом он подчеркнул, что крупный бизнес услышал обращение президента Владимира Путина, который назвал недопустимым вывод сверхприбыли через дивиденды во время кризиса.