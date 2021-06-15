Самый богатый миллиардер России отдаст прибыль после слов Путина
15 Июня 2021 1024 1 Экономика
Богатейший человек России Алексей Мордашов, чье состояние журнал Forbes оценивает в 29,1 млрд долларов, заявил о готовности вложить полученную сверхприбыль в развитие предприятий. Таким образом он подчеркнул, что крупный бизнес услышал обращение президента Владимира Путина, который назвал недопустимым вывод сверхприбыли через дивиденды во время кризиса.
Прибыль будет вложена в экономику
- Глава и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов дал интервью газете Financial Times. В нем он заверил, что крупный бизнес услышал обращение Владимира Путина и готов вкладывать сверхприбыль в экономику, вместо того чтобы выводить ее в виде дивидендов.
- По словам Мордашова, «господин Путин – это президент и лидер нашей страны», и он выражает то, что «имеет в виду каждый россиянин». «В обществе созрел определенный запрос. Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обращать на это внимание», – приводит слова Мордашова Finanz. Он заверил, что крупный бизнес готов платить за «право на работу» и хочет это делать не через дополнительные налоги, а через инвестиции.
- До этого Путин четко дал понять: либо бизнес будет реинвестировать сверхприбыль, полученную во время кризиса, либо он столкнется с ростом налоговой нагрузки. В свою очередь те компании, которые будут вкладывать средства в экономику, будут поощрены государством. Остальных ждет «донастройка налогового законодательства».
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- После заявления Путина первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства со стороны крупного бизнеса и «выставил счет» металлургическим компаниям на 100 млрд руб. Премьер Михаил Мишустин отметил, что к компаниям, которые агрессивно выводят средства за рубеж, следует применить прогрессивные ставки налога на прибыль.
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полученная сверх прибыль, которую справедливо заберет себе госмонополия на радость пролетариата, вот где вершина заботы государства о населении! а на самом деле?- любя прибыль облагается налогом государства и Мордашов выплатил это в бюджет государства. о каком несправедливом сверхдоходе идет речь в стране, где монополия на все принадлежит государству, а олигархи признаются в том, что управляют лишь ее активами? дважды налог брать запрещено, поэтому решено, что М, отдаст прибыль безвозмездно))) схема для пролетариата, точно такая же как с продажей ЦБ своего актива-СБ, в результате чего, прибыль от продажи ЦБ передал почти всю в руки государства...и дурят народ бесконечно, ибо держат его за .... странная страна во все времена и ее руководство в не зависимости чего оно там строит для населения. получается у них хорошо только одно- вечная нищета и нужда людей, которые живут под властью бессменных вождей.