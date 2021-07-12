Совбез: Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России 632 3 Политика

В Совете безопасности России усмотрели в действиях Запада попытки спровоцировать экономический кризис. В связи с этим российские власти считают важным «разрабатывать меры», чтобы «блокировать» соответствующие попытки Запада. При этом экономика России с момента присоединения Крыма семь лет назад растет в среднем по 0,4% ВВП в год. В 2020 году вследствие кризиса экономика упала на 3,1%, а доходы граждан – на 3,5%. С 2013 года доходы в целом обрушились уже на 11%. Обнищание россиян и отсутствие роста экономики представляют реальную угрозу национальной безопасности.