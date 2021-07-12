Совбез: Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России
В Совете безопасности России усмотрели в действиях Запада попытки спровоцировать экономический кризис. В связи с этим российские власти считают важным «разрабатывать меры», чтобы «блокировать» соответствующие попытки Запада. При этом экономика России с момента присоединения Крыма семь лет назад растет в среднем по 0,4% ВВП в год. В 2020 году вследствие кризиса экономика упала на 3,1%, а доходы граждан – на 3,5%. С 2013 года доходы в целом обрушились уже на 11%. Обнищание россиян и отсутствие роста экономики представляют реальную угрозу национальной безопасности.
Во всем виноват Запад
- Совет безопасности РФ не замечает кризиса, происходящего последние семь лет в российской экономике, но обвиняет Запад в попытках его спровоцировать. О попытках Запада спровоцировать в России экономический кризис заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин, передает ТАСС. По его словам, блокировка попыток «раскачать ситуацию», как говорит президент Владимир Путин, «требует особого внимания».
- Чтобы обезопаситься от Запада, российским властям нужно укреплять экономический суверенитет и парировать угрозы, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны. В последние годы, по словам Абелина, экономика России показала свою способность «сохранять и укреплять» потенциал, при том что в мире наблюдается «нестабильность».
- Однако Абелин признал, что Россия критически зависит от импорта высоких технологий (США и ЕС как раз отлавливают тех, кто пытается продавать России крайне ценные технологии), а также от экспорта сырья. Но «богатства страны не исчерпываются нефтью и газом, а российские специалисты высоко ценятся во всем мире», считает представитель Совбеза.
- В обновленной стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом Владимиром Путиным, Россия должна решать экономические проблемы с «опорой на внутренний потенциал» и «самостоятельно». Из стратегии 2016 года в новой редакции вычеркнули «привлечение иностранных инвестиций» и добавили «сокращение использования доллара» и «преодоление критической зависимости от импорта технологий».
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- По словам Абелина, Россия будет решать свои внутренние проблемы все-таки «при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами», а «диверсифицированные связи» помогут повысить «устойчивость и динамизм» российской экономики. При этом России будет важно обладать технологическими достижениями, чтобы отвечать на современные вызовы в условиях «глобальной цифровой экономики», подчеркнул чиновник.
Написать комментарий
С Путиным без запада страна 20 лет в кризисе
Ну да,половцы,печенеги, Запад и Восток и конечно США,а главное ленивое население,нехватка мигрантов,все виноваты,кроме бездарного руководства.
преодоление искусственных преград, есть пожизненная карма россиян.