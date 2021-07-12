ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 ИЮЛ, 22:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 ИЮЛ, 22:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

Совбез: Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России

12 Июля 2021 632 3 Политика
Совбез: Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России

В Совете безопасности России усмотрели в действиях Запада попытки спровоцировать экономический кризис. В связи с этим российские власти считают важным «разрабатывать меры», чтобы «блокировать» соответствующие попытки Запада. При этом экономика России с момента присоединения Крыма семь лет назад растет в среднем по 0,4% ВВП в год. В 2020 году вследствие кризиса экономика упала на 3,1%, а доходы граждан – на 3,5%. С 2013 года доходы в целом обрушились уже на 11%. Обнищание россиян и отсутствие роста экономики представляют реальную угрозу национальной безопасности.

Во всем виноват Запад

  • Совет безопасности РФ не замечает кризиса, происходящего последние семь лет в российской экономике, но обвиняет Запад в попытках его спровоцировать. О попытках Запада спровоцировать в России экономический кризис заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин, передает ТАСС. По его словам, блокировка попыток «раскачать ситуацию», как говорит президент Владимир Путин, «требует особого внимания».
  • Чтобы обезопаситься от Запада, российским властям нужно укреплять экономический суверенитет и парировать угрозы, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны. В последние годы, по словам Абелина, экономика России показала свою способность «сохранять и укреплять» потенциал, при том что в мире наблюдается «нестабильность».
  • Однако Абелин признал, что Россия критически зависит от импорта высоких технологий (США и ЕС как раз отлавливают тех, кто пытается продавать России крайне ценные технологии), а также от экспорта сырья. Но «богатства страны не исчерпываются нефтью и газом, а российские специалисты высоко ценятся во всем мире», считает представитель Совбеза.
  • В обновленной стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом Владимиром Путиным, Россия должна решать экономические проблемы с «опорой на внутренний потенциал» и «самостоятельно». Из стратегии 2016 года в новой редакции вычеркнули «привлечение иностранных инвестиций» и добавили «сокращение использования доллара» и «преодоление критической зависимости от импорта технологий».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • По словам Абелина, Россия будет решать свои внутренние проблемы все-таки «при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами», а «диверсифицированные связи» помогут повысить «устойчивость и динамизм» российской экономики. При этом России будет важно обладать технологическими достижениями, чтобы отвечать на современные вызовы в условиях «глобальной цифровой экономики», подчеркнул чиновник.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
О
17:55 3 0
олег:

С Путиным без запада страна 20 лет в кризисе

П
17:14 2 0
Питер:

Ну да,половцы,печенеги, Запад и Восток и конечно США,а главное ленивое население,нехватка мигрантов,все виноваты,кроме бездарного руководства.

И
15:26 3 0
И.И..:

преодоление искусственных преград, есть пожизненная карма россиян.

Статьи

Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс

Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс
Политика

Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть

Госкомпании заплатят в два раза меньше в бюджет из-за падения цен на нефть
Экономика 2

Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире

Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире
Экономика

«Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас». Ритейлеры запускают «жесткие дискаунтеры»

«Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас». Ритейлеры запускают «жесткие дискаунтеры»
Экономика 1

Узнай, страна!

В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов

В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов

Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес

Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес

Новости дня

18:18 В Берлине рассказали о переговорах с Вашингтоном по проекту «Северный поток-2» В Берлине рассказали о переговорах с Вашингтоном по проекту «Северный поток-2»
Силуанов призвал быстрее прекратить поддержку населения и бизнеса в других странах
Силуанов призвал быстрее прекратить поддержку населения и бизнеса в других странах
17:48 Пилотажная группа из Индии выступит на МАКС-2021 Пилотажная группа из Индии выступит на МАКС-2021
16:43 В Кремле отреагировали на решение ЕС продлить антироссийские санкции В Кремле отреагировали на решение ЕС продлить антироссийские санкции
16:08 «Чтобы не платить покойникам». Пенсионные фонды требуют у банков данные об умерших клиентах «Чтобы не платить покойникам». Пенсионные фонды требуют у банков данные об умерших клиентах
15:57 Титов доложил Путину, что прекратил возвращать беглых предпринимателей из Лондона Титов доложил Путину, что прекратил возвращать беглых предпринимателей из Лондона
15:03 «Северный поток-2» собираются переключить на водород вместо газа уже к 2030 году «Северный поток-2» собираются переключить на водород вместо газа уже к 2030 году
Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс
Путин назвал Украину «анти-Россией» и обвинил Киев в том, что ему не нужен Донбасс
14:39 Крым предложил Белоруссии варианты открытия прямых авиарейсов в обход санкциям Крым предложил Белоруссии варианты открытия прямых авиарейсов в обход санкциям

Узнай, страна!

21:12 В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов
Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19
Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19
16:49 Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес
14:38 В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС
11 ИЮЛ, 20:53 МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России
10 ИЮЛ, 10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки
09 ИЮЛ, 21:28 В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу
Чтобы накопить миллион рублей, большинству россиян потребуется более 20 лет
Чтобы накопить миллион рублей, большинству россиян потребуется более 20 лет
09 ИЮЛ, 20:31 В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо» В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо»
09 ИЮЛ, 19:13 Впервые на МАКС. МС-21-310 Впервые на МАКС. МС-21-310
09 ИЮЛ, 18:27 В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение
08 ИЮЛ, 23:53 В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter