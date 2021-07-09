США и ЕС начали «охоту» за теми, кто поставляет военные технологии в Россию
9 Июля 2021 374 0 Экономика
Минторг США добавил в «черный список» еще три российские компании и трех россиян, которых обвинили в попытках приобрести товары «для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США». До этого в мае Германия задержала Александра С., которого подозревают в продаже запрещенного оборудования российским спецслужбам. США и ЕС ввели запрет на продажу России технологий двойного назначения в июле 2014 года в ответ на сбитый малазийский Boeing над Донбассом.
Запад закрывает последние лазейки для России
- Минторг США объявил о включении в «черные списки» еще трех российских компаний и трех граждан России. Это ООО «Тесон», группа компаний «Радиант» и «Трейд-компонент», а также Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко, связанные с этими компаниями, передает ТАСС со ссылкой на уведомление в базе Federal Register.
- По версии Минторга США, указанные компании покупали «электронные компоненты американского происхождения», которые потом, «вероятно», собирались реализовать в «российских военных программах». Как отметила глава ведомства Джина Раймондо, США продолжат «активно использовать» инструменты экспортного контроля.
- В частности, США будут «привлекать к ответственности правительства, компании и лиц за попытку получить доступ к товарам американского происхождения» для подрывной деятельности Китая, Ирана и России, подчеркнула Раймондо.
- Похожий случай 18 мая выявили в Германии. В Саксонии работала фирма, которая поставляла в Россию станки, нарушая режим санкций. Ее выявила Генпрокуратура ФРГ и задержала владельца компании. Утверждается, что оборудование поставлялось спецслужбам России.
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- США и ЕС запретили продавать России технологии двойного назначения в июле 2014 года сразу после того, как над Донбассом был сбит рейс MH-17 Малазийских авиалиний. В марте 2021 года США ужесточили технологические санкции и запретили любой экспорт товаров и услуг, которые могут быть чувствительны для национальной безопасности США.
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