США и ЕС начали «охоту» за теми, кто поставляет военные технологии в Россию 374 0 Экономика

Минторг США добавил в «черный список» еще три российские компании и трех россиян, которых обвинили в попытках приобрести товары «для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США». До этого в мае Германия задержала Александра С., которого подозревают в продаже запрещенного оборудования российским спецслужбам. США и ЕС ввели запрет на продажу России технологий двойного назначения в июле 2014 года в ответ на сбитый малазийский Boeing над Донбассом.