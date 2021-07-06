Путин потребовал подготовить экономику России к войне 555 1 Политика

В обновленной Стратегии национальной безопасности России, которую подписал президент Владимир Путин, содержится прямое указание подготовить экономику страны, экономики субъектов федерации и муниципальных образований «к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время». В предыдущей Стратегии от 2016 года говорилось о «предотвращении военных конфликтов», в том числе «путем стратегического сдерживания».