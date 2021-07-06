Путин потребовал подготовить экономику России к войне
6 Июля 2021 555 1 Политика
В обновленной Стратегии национальной безопасности России, которую подписал президент Владимир Путин, содержится прямое указание подготовить экономику страны, экономики субъектов федерации и муниципальных образований «к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время». В предыдущей Стратегии от 2016 года говорилось о «предотвращении военных конфликтов», в том числе «путем стратегического сдерживания».
Подготовку к войне заложили в Стратегию нацбезопасности
- Президент Владимир Путин подписал обновленную Стратегию национальной безопасности, которая заменила собой аналогичный документ 2016 года. Полный текст Стратегии опубликован на портале правовой информации. В его 10 пункте дается прямое указание готовить экономику РФ, ее субъекты и муниципальные образования, органы госвласти и местного самоуправления, а также Вооруженные Силы к «обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время».
- Отличие новой редакции от прежнего документа заключается в том, что в Стратегии от 2016 года говорилось о «предотвращении военных конфликтов» и «стратегическом сдерживании». Также в старом документе указывалось, что Россия привержена «поэтапному движению к миру, свободному от ядерного оружия». От этого утверждения в 2021 году Путин и авторы текста отказались.
- Теперь российская власть существует в другой реальности: Россия сталкивается с «недружественными действиями» иностранных государств. Так, например, 20 пункт Стратегии говорит, что «недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в РФ социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества». О решении российской властью социально-экономических проблем в стране для устранения уязвимости режима в документе не упоминается.
- Более того, в Стратегии утверждается, что в западных странах, которые подрывают «внутреннее единство» России, царит экономический и социальный кризис. Запад охвачен «стагнацией и рецессией», одновременно с этим происходит «снижение устойчивости мировой валютной системы, обострение борьбы за доступ к рынкам и ресурсам». При этом мировая экономика, по прогнозу МВФ, в 2021 году вырастет на 6% ВВП, США – на 7% ВВП, Евросоюза – на 4% и только у России экономика после кризиса вырастет всего на 2,7%, что окажется меньше ее падения в прошлом году.
- Власть в новой Стратегии берет курс на полный изоляционизм и автаркию: страна должна добиться «сокращения использования доллара», преодолеть «критическую зависимость от импорта технологий, оборудования, комплектующих», а опираться нужно «на внутренний потенциал и самостоятельное решение стоящих перед Россией задач». При этом 87% валютных торгов на Московской бирже до сих пор проходят в паре доллар – рубль, от 60% до 100% всех товар изготавливаются с применением импортных комплектующих, а программа импортозамещение оказалась проваленной (на последней «прямой линии» Путин не с первого раза выговорил это слово, которое было основой экономической идеологии после присоединения Крыма).
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- Наконец, в перечне стратегических национальных приоритетов в 2016 году были: «повышение жизни российских граждан», «экономический рост», «здравоохранение», «образование» и «культура». В новом документу, который подписал Путин, приоритетами названы: «сбережение народа России», «экономическая безопасность» и «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Ни о каком повышении доходов, здравоохранении и образовании речь больше не идет.
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