Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ИЮЛ, 11:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

06 ИЮЛ, 11:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Путин потребовал подготовить экономику России к войне

6 Июля 2021 555 1 Политика
Путин потребовал подготовить экономику России к войне

В обновленной Стратегии национальной безопасности России, которую подписал президент Владимир Путин, содержится прямое указание подготовить экономику страны, экономики субъектов федерации и муниципальных образований «к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время». В предыдущей Стратегии от 2016 года говорилось о «предотвращении военных конфликтов», в том числе «путем стратегического сдерживания».

Подготовку к войне заложили в Стратегию нацбезопасности

  • Президент Владимир Путин подписал обновленную Стратегию национальной безопасности, которая заменила собой аналогичный документ 2016 года. Полный текст Стратегии опубликован на портале правовой информации. В его 10 пункте дается прямое указание готовить экономику РФ, ее субъекты и муниципальные образования, органы госвласти и местного самоуправления, а также Вооруженные Силы к «обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время».
  • Отличие новой редакции от прежнего документа заключается в том, что в Стратегии от 2016 года говорилось о «предотвращении военных конфликтов» и «стратегическом сдерживании». Также в старом документе указывалось, что Россия привержена «поэтапному движению к миру, свободному от ядерного оружия». От этого утверждения в 2021 году Путин и авторы текста отказались.
  • Теперь российская власть существует в другой реальности: Россия сталкивается с «недружественными действиями» иностранных государств. Так, например, 20 пункт Стратегии говорит, что «недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в РФ социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества». О решении российской властью социально-экономических проблем в стране для устранения уязвимости режима в документе не упоминается.
  • Более того, в Стратегии утверждается, что в западных странах, которые подрывают «внутреннее единство» России, царит экономический и социальный кризис. Запад охвачен «стагнацией и рецессией», одновременно с этим происходит «снижение устойчивости мировой валютной системы, обострение борьбы за доступ к рынкам и ресурсам». При этом мировая экономика, по прогнозу МВФ, в 2021 году вырастет на 6% ВВП, США – на 7% ВВП, Евросоюза – на 4% и только у России экономика после кризиса вырастет всего на 2,7%, что окажется меньше ее падения в прошлом году.
  • Власть в новой Стратегии берет курс на полный изоляционизм и автаркию: страна должна добиться «сокращения использования доллара», преодолеть «критическую зависимость от импорта технологий, оборудования, комплектующих», а опираться нужно «на внутренний потенциал и самостоятельное решение стоящих перед Россией задач». При этом 87% валютных торгов на Московской бирже до сих пор проходят в паре доллар – рубль, от 60% до 100% всех товар изготавливаются с применением импортных комплектующих, а программа импортозамещение оказалась проваленной (на последней «прямой линии» Путин не с первого раза выговорил это слово, которое было основой экономической идеологии после присоединения Крыма).

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Наконец, в перечне стратегических национальных приоритетов в 2016 году были: «повышение жизни российских граждан», «экономический рост», «здравоохранение», «образование» и «культура». В новом документу, который подписал Путин, приоритетами названы: «сбережение народа России», «экономическая безопасность» и «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Ни о каком повышении доходов, здравоохранении и образовании речь больше не идет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
А
10:27 1 0
Андрей Петров:

Вперёд, Россия!

Статьи

Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти

Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти
Политика 1

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
Экономика

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России
Экономика 2

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»
Экономика 3

Узнай, страна!

В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта

В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

Новости дня

05 ИЮЛ, 17:08 С некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию С некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию
Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти
Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти
05 ИЮЛ, 17:07 Белоруссия хочет закупить вакцину Pfizer. В США пообещали «передать, если останется» Белоруссия хочет закупить вакцину Pfizer. В США пообещали «передать, если останется»
05 ИЮЛ, 15:39 «Авиасалон» МАКС ждет любителей авиации «Авиасалон» МАКС ждет любителей авиации
05 ИЮЛ, 15:15 Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы» Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы»
05 ИЮЛ, 13:39 Песков ответил на вопрос о возможном повышении налогов в России Песков ответил на вопрос о возможном повышении налогов в России
05 ИЮЛ, 13:13 В Кремле прокомментировали переговоры ОПЕК+ В Кремле прокомментировали переговоры ОПЕК+
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
05 ИЮЛ, 11:50 Россия может вернуться к советской системе ценообразования Россия может вернуться к советской системе ценообразования

Узнай, страна!

05 ИЮЛ, 23:45 В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
05 ИЮЛ, 22:46 В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
05 ИЮЛ, 21:03 В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
05 ИЮЛ, 20:21 МАКСу быть! МАКСу быть!
05 ИЮЛ, 17:47 ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики
02 ИЮЛ, 14:40 ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств
Непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу
Непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу
02 ИЮЛ, 14:11 В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост
02 ИЮЛ, 12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
02 ИЮЛ, 11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter