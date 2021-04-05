Силуанову поручили за неделю найти способ, как вытащить регионы из долговой ямы 675 3 Экономика

Министр финансов Антон Силуанов получил от главы правительства Михаила Мишустина задание – за несколько дней найти способ, как вытащить российские регионы из долговой ямы. По итогам 2020 года долги субъектов РФ выросли до максимума за 10 лет. В то время как правительство латало бреши в федеральной казне, региональные бюджету все глубже погружались в долги.