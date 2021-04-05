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Силуанову поручили за неделю найти способ, как вытащить регионы из долговой ямы
5 Апреля 2021 675 3 Экономика
Министр финансов Антон Силуанов получил от главы правительства Михаила Мишустина задание – за несколько дней найти способ, как вытащить российские регионы из долговой ямы. По итогам 2020 года долги субъектов РФ выросли до максимума за 10 лет. В то время как правительство латало бреши в федеральной казне, региональные бюджету все глубже погружались в долги.
Долгами регионов займется Силуанов
- По итогам совещания правительств РФ 1 апреля министр финансов Антон Силуанов получил поручение – до 7 апреля разработать предложения по замещению рыночной задолженности регионов России бюджетными кредитами и проведению реструктуризации кредитов, которые субъекты получили от федерального центра в декабре 2020 года. Об этом говорится на сайте правительства.
- Кроме этого, до 15 апреля Минфин совместно с Минэкономразвития должны найти новые финансовые инструменты, чтобы кредитовать регионы в 2022-24 годах. Это могут быть инфраструктурные бюджетные кредиты, которые будут выдаваться при одном условии – обязательством возврате средств.
- О том, что долги регионов растут как финансовая пирамида, в конце марта заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, задолженность выросла до 10-летнего максимума и за 2020 год увеличилась на 18%. Всего регионам пришлось занять 383 млрд руб. в прошлом году. Однако субъектам не хватает средств на текущие расходы и они близки к тому, чтобы заимствовать для покрытия предыдущих заимствований, предупредил Кудрин.
- После этого президент Владимир Путин выступил с критикой губернаторов, которые загнали регионы в «долговую ловушку». За это они могут сами попасть «в ловушку соответствующую», пригрозил им президент.
- Суммарный дефицит региональных бюджетов в 2020 году достиг 677 млрд руб. Он мог быть в 6,5 раз больше, но помогли трансферты из федерального бюджета. На них Москва потратила 3,776 трлн руб. Однако у 15 регионов дефицит все равно превысил 10% собственных доходов, а 7 – более 20%.
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- Наибольшие проблемы у Кемеровской области – дефицит бюджета составляет 30%. Также сложное положение в Удмуртии, которой не хватает почти четверти доходов, в Хакасии, Тюменской, Архангельской областях, Республике Калмыкия и Башкортостане, где дефицит достигает более 20%.
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Дмитрий: Мишустин не при чем. Он недавно управляет, да и ничего не сможет он, ибо все решает человек выше. Все это идёт уже очень давно...
МИШУСТИН, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛОЖИЛ? НАПРИМЕР, ПОДАТЬ МИШУСТИНУ В ОТСТАВКУ?ЗА ТО, ЧТО УСТРОИЛ КРИЗИС НА РОВНОМ МЕСТЕ. ЧТО РОДИНУ КИТАЮ В АРЕНДУ ОТДАЛ, ЗОЛОТО РАЗРЕШИЛ НА ПРЯМУЮ ПРОДАВАТЬ, РОСНЕФТИ(ПРИБЫЛЬНОЙ КОМПАНИИ) ИЗ БЮДЖЕТА МЛРДЫ СТЕГАТЬ, ИНФЛЯЦИЮ НЕ РАЗГОНЯТЬ, ИТД.
В том-то и беда, что наши либералы и не стремились построить в России капитализм, их вполне устроил постсоветский феодализм, когда блеффективные предпригребатели общенародного достояния СССР пилят бюджет на пару с властью, что и было предсказано ещё в советское время: "К власти в СССР после 1953 года пришли националисты, карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники...» (Мао Цзедун, "Новый Китай", 1964, №12). А у феодалов даже по сравнению с хоть как-то ограниченными законами капиталистами нет и не может быть никакой ответственности перед вассалами, не так ли?