Долги растут, как пирамида. Кудрин предупредил о «долговой» угрозе для регионов 103 0 Экономика

В 2020 году долги российских регионов побили 10-летний максимум – они выросли на 18%. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщает ТАСС. Регионам пришлось занять 383 млрд руб. По словам Кудрина, если субъектам не хватает средств на текущие расходы, тогда «мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования».