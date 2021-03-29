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Долги растут, как пирамида. Кудрин предупредил о «долговой» угрозе для регионов
29 Марта 2021 103 0 Экономика
В 2020 году долги российских регионов побили 10-летний максимум – они выросли на 18%. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщает ТАСС. Регионам пришлось занять 383 млрд руб. По словам Кудрина, если субъектам не хватает средств на текущие расходы, тогда «мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования».
Долги регионов все больше напоминают пирамиду
- Российские регионы резко нарастили государственный долг в 2020 году. Он увеличился на 18% в результате того, что субъектам пришлось занять 383 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.
- По словам Кудрина, зачастую регионам требовалось брать в долг, что покрыть текущие расходы. Если так будет продолжаться, предупредил глава Счетной палаты, «тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования». Кудрин призвал «более внимательно» относится к этому вопросу.
- В результате у Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% от доходов. В целом по итогам 2020 года 57 из 85 субъектов потратили больше, чем получили доходов. Для сравнения: в 2019 году таких было 35, а в 2018-м – 15 регионов.
- Общий дефицит региональных бюджетов в 2020 году составил 677 млрд руб. Если бы правительство не направило в виде трансфертов из федерального бюджета 3,776 трлн руб., то дефицит был бы 6,5 раз больше. Но и с помощью федерального центра у 15 регионов дефицит превысил 10% доходов, а у семи оказался выше 20%. Наибольший дефицит в этом отношении оказался у Кемеровской области – 30% от доходов.
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- По словам главного научного сотрудника лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич, дефициты региональных бюджетов отражают падение экономики – в 75 субъектах реальные доходы населения упали, а 51-м обрушились инвестиции и промышленное производство. Эксперты отмечает, что высокая долговая нагрузка была и до 2020 года. Она полностью обусловлена «майскими указами», которые требуют повысить зарплаты бюджетникам. При этом, по словам Кудрина, повысить зарплаты бюджетникам невозможно без повышения производительности труда.
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