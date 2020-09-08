Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
08 СЕН, 21:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 СЕН, 21:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Саудиты обрушили цены на нефть и передали «привет» России

8 Сентября 2020 415 0 Экономика
Саудиты обрушили цены на нефть и передали «привет» России

Нефть впервые с конца июня опустилась ниже 40 долларов за баррель и снова ударила по планам правительства России наполнять бюджет нефтедолларами, что возможно при цене выше 42,3 доллара. За одну торговую сессию 8 сентября цены пикировали на 6% вниз после того, как Саудовская Аравия решила раздать скидки всем потребителям топлива в Европе, Азии и США. Для Европы скидки давались именно на те сорта, которые ближе по своим свойствам к российской марке Urals.

Миру не нужно столько нефти

  • Президент России Владимир Путин 1 сентября объявил школьникам, что Россия – это не страна-бензоколонка, как считают ее противники из США. Но именно как бензоколонку страну трясет, когда арабы в белых одеяниях определяют, сколько будет стоить черное золото завтра. На мировых энергетических рынках снова черный день – нефть падает ниже 40 долларов за баррель и, похоже, эта цена надолго, поскольку причина для падения – скидки Саудовской Аравии на свою нефть в октябре.
  • За день цены на нефть марки Brent опустились на 6%, а за неделю – на 16%. Пока они притормозили на отметке 39,58 доллара за баррель. В октябре Эр-Рияд даст скидку в Азии на легкие сорта в 1,5 доллара, а на тяжелые от 90 центов до 1,2 доллара. В Европе скидки будут от 60 до 20 центов, а в США от 70 до 50 центов.
  • Скидки не очень большие, но они – сигнал о том, что ожидается ослабление спроса на фоне опасений относительно второй волны коронавируса. В мире продолжает увеличиваться число новых случаев заражения коронавирусом, а это ставит вопрос о том, насколько мировая экономика будет нуждаться в нефти.
  • По словам директора по безопасности энергорынков Международного энергетического агентства Кейсуки Садамори, восстановление спроса на нефть в мире практически остановилось. Не происходит сокращения запасов, нет активности НПЗ, а авиатопливо – до сих пор проблема.
  • В этой связи МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на 140 тыс. баррелей в сутки. Миру понадобится на 8,1 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. Сжатие спроса происходит одновременно с ростом добычи нефти на 1,2 млн баррелей картелем ОПЕК и примкнувшей к нему Россией.
  • При этом правительству России номинально нужна цена в 42,3 доллара за баррель, чтобы добиться безубыточного бюджета и пополнять резервы. Но на самом деле с учетом падения добычи на 1,9 млн баррелей для баланса бюджета с дефицитом 4-5 трлн руб. нужна цена в 60 долларов за баррель. А поскольку правительство отказалось тратить резервы, падение цен на нефть означают только одно – увеличение госдолга России. В 2020 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, он вырастет до 20% ВВП.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Меркель умывает руки. Могильщиком «Северного потока-2» выступит Евросоюз

Меркель умывает руки. Могильщиком «Северного потока-2» выступит Евросоюз
Экономика

Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта

Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта
Экономика 1

Германия обойдется без «Северного потока-2». Проект «мертв» с 2019 года

Германия обойдется без «Северного потока-2». Проект «мертв» с 2019 года
Экономика 1

Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы

Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе

В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе

ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов

ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов

Новости дня

18:55 В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2 В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:36 Собянин назвал сроки завершения пандемии COVID-19 Собянин назвал сроки завершения пандемии COVID-19
16:35 Лукашенко: протесты могут произойти и в России Лукашенко: протесты могут произойти и в России
15:07 Власти ФРГ: у немецкой разведки есть доступ к "Новичку" Власти ФРГ: у немецкой разведки есть доступ к "Новичку"
14:39 Варшава указала Берлину на очевидность решения по СП-2 Варшава указала Берлину на очевидность решения по СП-2
13:12 В СФ прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем В СФ прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:54 В Берлине пройдет встреча в "нормандском формате" по Донбассу В Берлине пройдет встреча в "нормандском формате" по Донбассу

Узнай, страна!

12:29 В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:28 ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов
12:05 В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей
11:28 В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии
07 СЕН, 17:21 В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота В ТПП РФ считают, что пандемия оказала серьезное влияние на рынок золота
07 СЕН, 12:58 В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
07 СЕН, 12:26 В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
07 СЕН, 09:48 В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
04 СЕН, 12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы? ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
04 СЕН, 11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter