Саудиты обрушили цены на нефть и передали «привет» России 415 0 Экономика

Нефть впервые с конца июня опустилась ниже 40 долларов за баррель и снова ударила по планам правительства России наполнять бюджет нефтедолларами, что возможно при цене выше 42,3 доллара. За одну торговую сессию 8 сентября цены пикировали на 6% вниз после того, как Саудовская Аравия решила раздать скидки всем потребителям топлива в Европе, Азии и США. Для Европы скидки давались именно на те сорта, которые ближе по своим свойствам к российской марке Urals.