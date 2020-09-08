Капитал страны
ENGLISH
08 СЕН, 21:13 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Саудиты обрушили цены на нефть и передали «привет» России
8 Сентября 2020 415 0 Экономика
Нефть впервые с конца июня опустилась ниже 40 долларов за баррель и снова ударила по планам правительства России наполнять бюджет нефтедолларами, что возможно при цене выше 42,3 доллара. За одну торговую сессию 8 сентября цены пикировали на 6% вниз после того, как Саудовская Аравия решила раздать скидки всем потребителям топлива в Европе, Азии и США. Для Европы скидки давались именно на те сорта, которые ближе по своим свойствам к российской марке Urals.
Миру не нужно столько нефти
- Президент России Владимир Путин 1 сентября объявил школьникам, что Россия – это не страна-бензоколонка, как считают ее противники из США. Но именно как бензоколонку страну трясет, когда арабы в белых одеяниях определяют, сколько будет стоить черное золото завтра. На мировых энергетических рынках снова черный день – нефть падает ниже 40 долларов за баррель и, похоже, эта цена надолго, поскольку причина для падения – скидки Саудовской Аравии на свою нефть в октябре.
- За день цены на нефть марки Brent опустились на 6%, а за неделю – на 16%. Пока они притормозили на отметке 39,58 доллара за баррель. В октябре Эр-Рияд даст скидку в Азии на легкие сорта в 1,5 доллара, а на тяжелые от 90 центов до 1,2 доллара. В Европе скидки будут от 60 до 20 центов, а в США от 70 до 50 центов.
- Скидки не очень большие, но они – сигнал о том, что ожидается ослабление спроса на фоне опасений относительно второй волны коронавируса. В мире продолжает увеличиваться число новых случаев заражения коронавирусом, а это ставит вопрос о том, насколько мировая экономика будет нуждаться в нефти.
- По словам директора по безопасности энергорынков Международного энергетического агентства Кейсуки Садамори, восстановление спроса на нефть в мире практически остановилось. Не происходит сокращения запасов, нет активности НПЗ, а авиатопливо – до сих пор проблема.
- В этой связи МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на 140 тыс. баррелей в сутки. Миру понадобится на 8,1 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. Сжатие спроса происходит одновременно с ростом добычи нефти на 1,2 млн баррелей картелем ОПЕК и примкнувшей к нему Россией.
- При этом правительству России номинально нужна цена в 42,3 доллара за баррель, чтобы добиться безубыточного бюджета и пополнять резервы. Но на самом деле с учетом падения добычи на 1,9 млн баррелей для баланса бюджета с дефицитом 4-5 трлн руб. нужна цена в 60 долларов за баррель. А поскольку правительство отказалось тратить резервы, падение цен на нефть означают только одно – увеличение госдолга России. В 2020 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, он вырастет до 20% ВВП.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:29 В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
11:28 В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии
07 СЕН, 12:58 В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд
07 СЕН, 12:26 В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
04 СЕН, 12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
Написать комментарий