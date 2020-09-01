Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой» 109 0 Экономика

Президент Владимир Путин не согласился, что Россия – это только «страна-бензоколонка», как считают США из-за высокой зависимости российской экономики от экспорта сырой нефти. На всероссийском открытом уроке, посвященном 75-летию Победы в ВОВ, Путин назвал Россию государством с передовыми технологиями. Основанием для этого послужило то, что Россия изобрела вакцину от коронавируса Спутник V, которая, впрочем, не прошла третьего этапа испытаний и не вызвала желания у большинства россиян вакцинироваться.