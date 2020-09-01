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Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

1 Сентября 2020 109 0 Экономика
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

Президент Владимир Путин не согласился, что Россия – это только «страна-бензоколонка», как считают США из-за высокой зависимости российской экономики от экспорта сырой нефти. На всероссийском открытом уроке, посвященном 75-летию Победы в ВОВ, Путин назвал Россию государством с передовыми технологиями. Основанием для этого послужило то, что Россия изобрела вакцину от коронавируса Спутник V, которая, впрочем, не прошла третьего этапа испытаний и не вызвала желания у большинства россиян вакцинироваться.

Страна с технологическими возможностями

  • Президент Путин выступил на всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать» 1 сентября 2020 года. В своей речи он опроверг определение России со стороны США как «страны-бензоколонки». Вряд ли школьники знали о таком политическом эвфемизме времен администрации Барака Обамы, но Путин поспорил с ним, заявив, что Россия – это государство с передовыми технологиями. Что страна и доказала во время пандемии коронавируса.
  • В качестве доказательств Путин привел «успешное внедрение дистанционного обучения в школах», средних и высших учебных заведениях (против которого выступают россияне), а также изобретение вакцины (не прошедшей все необходимые этапы испытаний).
  • По словам Путина, Россия оказалась технологически готова к вызову пандемии и «у нас все получилось». «Это значит, что у нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить», – заявил Путин.
  • Президент считает, что Россия является страной «с ярко выраженными новыми технологическими возможностями». Власти могут быстро развивать их и адаптировать к вызовам сегодняшнего дня.
  • При этом статистика Центробанка говорит об обратном: 57% экспорта России составляют не технологии, а сырье. Это нефть, газ и нефтепродукты. Машины и оборудования занимают всего 6,3% экспорта страны. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт технологий сжался в физическом объеме на 4,1%, а в долларах – на 5%.
  • В первом полугодии 2020 года Россия потеряла 50% нефтегазового экспорта и получила 78,6 млрд долларов от продажи сырья из 156,1 млрд долларов всего экспорта. На долю добывающей промышленности, согласно Росстату, приходится 38,9%. Эта доля выросла за 10 лет на 4,8%. При этом доля обрабатывающего сектора упала с 17,17% до 14,3%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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