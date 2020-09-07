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Саудиты выбивают из-под России нефть. Новый ценопад приурочили к листопаду

7 Сентября 2020 418 0 Экономика
Саудиты выбивают из-под России нефть. Новый ценопад приурочили к листопаду

На официальном уровне Москва и Эр-Рияд дружат: президент Владимир Путин и король Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразили в телефонном разговоре взаимное удовлетворение тем, как обе страны сократили добычу нефти и стабилизировали обстановку на мировых энергетических рынках. Главам государств есть что вспомнить и лучше вспоминать весеннее перемирие, потому что прямо сейчас Эр-Рияд дестабилизирует эту самую обстановку, второй месяц подряд снижая цены на свою нефть для всех четырех сторон света.

Новые скидки не радуют Москву

  • Саудовская Аравия решила продолжить ценовую войну с Россией и другими экспортерами нефти. По данным агентства Platts, в прайс-листе от 6 сентября государственная компания Saudi Aramco заложила снижение цены для всех ключевых рынков – Европы, Азии и США. Наибольшие скидки получит премиальный рынок – азиатский.
  • Сорт Arab Super Light и Arab Extra Light подешевеют в Азии на 1,5 доллара за баррель. И это при том, что месяц назад на них давалась скидка 50 и 60 центов. Сорт Arab Light подешевеет на 1,4 доллара после того, как скидка на него в сентябре составила 30 центов. Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy предлагаются со скидкой 1,2 доллара и 90 центов. В США арабской нефти тоже можно будет закупить со скидкой – в среднем от 70 центов за Arab Extra Light и 50 центов за Arab Heavy.
  • В Европе Саудовская Аравия дает скидку только на те сорта, которые по своим характеристикам приближаются к российской марке Urals. Так, Arab Extra Light станет дешевле на 60 центов, Arab Light – на 20 центов для покупателей на Северо-Западе Европы и на 40 центов в Средиземноморье. Тяжелые сорта получат скидку в 20 и 30 центов.
  • По словам аналитиков, Эр-Рияд своими действиями показывает – спрос не будет восстанавливаться в октябре так, как ожидали ранее. Напротив, будет его сжатие, и крупнейший экспортер нефти, предвидя это, закладывает его в цены. Это полностью соответствует тому, что происходит: США и Европа медленно восстанавливают экономическую активность, а Китай – сокращает импорт. В августе закупки Китая упали на 7,2% по сравнению с июлем, до 11,2 млн баррелей в день. Все потому, что Китай заполнил свои резервы дешевой нефтью и теперь меньше зависит от текущих поставок.
  • Аналитики говорят о злой иронии ситуации: с 1 августа картель увеличил совокупную добычу на 1,2 млн баррелей в сутки и как раз в этот момент Китай как крупнейший импортер нефти перенасытился и сократил импорт на сопоставимую величину, что привело к очередной разбалансировки спроса и предложения. Саудовская Аравия старается выправить ситуацию скидками, но невольно бьет по России – рубль в начале сентября падает из-за угрозы санкций и снижающихся цен на нефть.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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