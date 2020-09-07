Саудиты выбивают из-под России нефть. Новый ценопад приурочили к листопаду 418 0 Экономика

На официальном уровне Москва и Эр-Рияд дружат: президент Владимир Путин и король Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразили в телефонном разговоре взаимное удовлетворение тем, как обе страны сократили добычу нефти и стабилизировали обстановку на мировых энергетических рынках. Главам государств есть что вспомнить и лучше вспоминать весеннее перемирие, потому что прямо сейчас Эр-Рияд дестабилизирует эту самую обстановку, второй месяц подряд снижая цены на свою нефть для всех четырех сторон света.