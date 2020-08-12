Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы 805 1 Экономика

Россия продолжает кровоточить и терять ресурсы для развития – за семь месяцев 2020 года из страны, по данным Центробанка, было вывезено 34,9 млрд долларов. И это на фоне сократившихся поступлений нефтедолларов. Только за июль частные лица вывезли из страны 6 млрд долларов. Весь отток капитала Центробанк оплачивает из своих резервов – продает доллары и евро на бирже и теряет их для российской экономики навсегда.