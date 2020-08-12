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Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы

12 Августа 2020 805 1 Экономика
Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы

Россия продолжает кровоточить и терять ресурсы для развития – за семь месяцев 2020 года из страны, по данным Центробанка, было вывезено 34,9 млрд долларов. И это на фоне сократившихся поступлений нефтедолларов. Только за июль частные лица вывезли из страны 6 млрд долларов. Весь отток капитала Центробанк оплачивает из своих резервов – продает доллары и евро на бирже и теряет их для российской экономики навсегда.

Фактор ослабления рубля

  • Согласно предварительной оценке платежного баланса России, за семь месяцев 2020 года из страну утекло 34,9 млрд долларов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, когда отток составил 22,8 млрд. Значительную часть денег частные лица вывели в июле – 6 млрд долларов. Эта сумма составила 90% всей валютной выручки, которую страна получила на внешней торговле.
  • Сальдо торгового баланса России упало до 6,7 млрд долларов, но остается положительным – страна все еще больше получает от экспорта, чем тратит на импорт. Однако с января по июль чистый приток валюты упал вдвое и составил 24,6 млрд долларов. Из этих денег 21,7 млрд долларов Россия заработала в первом квартале. Когда же цены на газ и нефть упали, доход сократился до 2,9 млрд долларов за 4 месяца!
  • На фоне притока 2,9 млрд долларов из экономики вывели 18,1 млрд. В июле частные лица вывели 6 млрд, а по текущему счету в страну прибыло 2,3 млрд долларов. ЦБ пришлось залезать в резервы и отдавать частникам доллары в обмен на обесценивающиеся рубли. За весь второй квартал из Фонда национального благосостояния частные лица высосали 12,9 млрд долларов, а июле – 1,8 млрд. В августе ЦБ намерен продать только 900 млн долларов, чтобы пресечь отток капитала.
  • Платежный баланс России ухудшается из-за «крайне негативных ценовых условий для российского экспорта», пишут аналитики Промсвязьбанка. Падение экспорта никак не компенсирует то, что импорт товаров упал, а дефицит торговли услугами и чистых инвестиционных выплат сократился. Отток капитала во многом определяет слабость рубля, а отказ ЦБ подпитывать вывоз денег за рубеж за счет резервов может стать фактором в пользу дальнейшего ослабления российской валюты.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:45 0 0
Александр,пенсионер на 9-м десятке лет:

ЦБ считает, что отказ от вывоза денег за рубеж за счет резервов приведёт к ослаблению российской валюты. Убей бог, я лично такое понять не в состоянии! По мнению начальников ЦБ, чем больше из РФ увезут денег (валюты) за рубеж, тем крепче рубль. Я думал, что наоборот.

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