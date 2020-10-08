Решение о карантине примут в понедельник. Власти готовят ограничения 76 0 Политика

Вторая волна коронавируса захлестнула Россию – с 6 октября рост числа заболевших держится выше 11 тыс. человек в сутки. Наиболее напряженная ситуация складывается в Москве, на которую приходится более 3 тыс. заболеваний ежедневно. В связи с этим московские власти готовы ввести новые ограничения уже на следующей неделе. В свою очередь, в Кремле напомнили, что у региональных властей есть особые полномочия на время пандемии. «Ситуация на местах лучше видна», – считают в Кремле, отдавая инициативу по ограничениям регионам.