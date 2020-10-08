Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
08 ОКТ, 14:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ОКТ, 14:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Решение о карантине примут в понедельник. Власти готовят ограничения

8 Октября 2020 76 0 Политика
Решение о карантине примут в понедельник. Власти готовят ограничения

Вторая волна коронавируса захлестнула Россию – с 6 октября рост числа заболевших держится выше 11 тыс. человек в сутки. Наиболее напряженная ситуация складывается в Москве, на которую приходится более 3 тыс. заболеваний ежедневно. В связи с этим московские власти готовы ввести новые ограничения уже на следующей неделе. В свою очередь, в Кремле напомнили, что у региональных властей есть особые полномочия на время пандемии. «Ситуация на местах лучше видна», – считают в Кремле, отдавая инициативу по ограничениям регионам.

Карантина боятся и граждане и власти

  • Московские власти готовятся принять новый пакет ограничительных мер уже на следующей неделе, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. Еще в начале этой недели собеседник «Ведомостей» говорил, что без улучшения эпидемиологической ситуации мэрии придется вернуться к стопроцентному карантину в течение двух недель.
  • Главная причина возможного нового карантина – «забитые пациентами» больницы. При этом число госпитализаций инфицированных пациентов, а также смертность продолжают расти, говорит источник Интерфакса. В Москве количество новых случаев заражения подпрыгнуло до 4 тыс., но вторые сутки фиксируется на уровне 3,3 тыс.
  • Власти рассчитывают на сознательность жителей Москвы. Обязательным является ношение масок и перчаток, самоизоляция для граждан старше 65 лет, «удаленка» для трети московских работников, а также разгрузка метро. Если это не будет исполняться, поясняет источник агентства, «все это ляжет на весы», когда мэрия будет принимать решение об ужесточении ограничений.
  • Пресс-секретарь президента Владимира Путина напомнил, что на время пандемии у губернаторов есть особые полномочия, позволяющие им вводить ограничения. Он объяснил это тем, что «ситуация на местах лучше видна». В то же время в Кремле обеспокоены статистикой по заражениям и считают ее поводом для «внутренней мобилизации». Если каждый гражданин не будет носить маску и перчатки, а также соблюдать санитарный режим, губернаторам придется «динамику выправлять». Что означает – ужесточение карантинных мер.
  • По данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, в 20 российских регионах начинается первый подъем заболеваемости коронавирусом, а в еще 15 регионах – повторный. При этом в 46 регионах коэффициент распространения вируса выше единицы. Тяжелая ситуация складывается в Москве (3323 случая заражения за последние сутки), Санкт-Петербурге (461), Московской области (433), Ростовской области (261) и Нижегородской области (234).
  • Региональным властям сложно объявить повторный карантин по многим причинам. По словам источников, президент Владимир Путин объявил о вакцине «Спутник V» и начале вакцинации, также глава государства заверял россиян в том, что ситуация находится под контролем – все это осложняет разворот к «радикальному курсу» и признание прежних попыток бороться с инфекцией.
  • Более того, по оценке РАНХиГС, карантин весной обошелся экономике России в 8 трлн руб. Ни федеральные, ни региональные власти не могут допустить повторения подобного сценария. Поэтому Россия может пойти по промежуточному пути – избежать очередного локдауна, но пожертвовать здоровьем граждан. Какой подход возьмет верх, станет известно на следующей неделе.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Минфин увеличил долг России за день на рекордные 346 млрд рублей

Минфин увеличил долг России за день на рекордные 346 млрд рублей
Экономика

Путин отказался воевать за Нагорный Карабах

Путин отказался воевать за Нагорный Карабах
Политика

При Сталине такого не было. Мурманское пароходство распродают за долги

При Сталине такого не было. Мурманское пароходство распродают за долги
Экономика 2

Деньги взяли без спроса. Вклады россиян пустили на покрытие дефицита бюджета

Деньги взяли без спроса. Вклады россиян пустили на покрытие дефицита бюджета
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале

Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Новости дня

14:32 В Кремле обеспокоены ростом количества инфицированных В Кремле обеспокоены ростом количества инфицированных
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:10 Врач назвал наиболее опасных больных COVID-19 Врач назвал наиболее опасных больных COVID-19
11:41 В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 11493 человека В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 11493 человека
11:14 Миронов: пенсии работающим пенсионерам можно повысить с 2021 года Миронов: пенсии работающим пенсионерам можно повысить с 2021 года
10:28 Сирия обсуждала с Россией вопрос по предоставлению кредита Сирия обсуждала с Россией вопрос по предоставлению кредита
09:35 Попова: ситуация с коронавирусом в России осложняется Попова: ситуация с коронавирусом в России осложняется
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 ОКТ, 18:01 Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке

Узнай, страна!

07 ОКТ, 17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
07 ОКТ, 16:36 Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье
07 ОКТ, 15:33 Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье
06 ОКТ, 19:29 Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле
06 ОКТ, 18:13 Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии
06 ОКТ, 17:22 В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан» В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
05 ОКТ, 15:17 ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках
05 ОКТ, 13:13 Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку
05 ОКТ, 12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
05 ОКТ, 12:45 Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter