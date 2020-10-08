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Решение о карантине примут в понедельник. Власти готовят ограничения
8 Октября 2020 76 0 Политика
Вторая волна коронавируса захлестнула Россию – с 6 октября рост числа заболевших держится выше 11 тыс. человек в сутки. Наиболее напряженная ситуация складывается в Москве, на которую приходится более 3 тыс. заболеваний ежедневно. В связи с этим московские власти готовы ввести новые ограничения уже на следующей неделе. В свою очередь, в Кремле напомнили, что у региональных властей есть особые полномочия на время пандемии. «Ситуация на местах лучше видна», – считают в Кремле, отдавая инициативу по ограничениям регионам.
Карантина боятся и граждане и власти
- Московские власти готовятся принять новый пакет ограничительных мер уже на следующей неделе, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. Еще в начале этой недели собеседник «Ведомостей» говорил, что без улучшения эпидемиологической ситуации мэрии придется вернуться к стопроцентному карантину в течение двух недель.
- Главная причина возможного нового карантина – «забитые пациентами» больницы. При этом число госпитализаций инфицированных пациентов, а также смертность продолжают расти, говорит источник Интерфакса. В Москве количество новых случаев заражения подпрыгнуло до 4 тыс., но вторые сутки фиксируется на уровне 3,3 тыс.
- Власти рассчитывают на сознательность жителей Москвы. Обязательным является ношение масок и перчаток, самоизоляция для граждан старше 65 лет, «удаленка» для трети московских работников, а также разгрузка метро. Если это не будет исполняться, поясняет источник агентства, «все это ляжет на весы», когда мэрия будет принимать решение об ужесточении ограничений.
- Пресс-секретарь президента Владимира Путина напомнил, что на время пандемии у губернаторов есть особые полномочия, позволяющие им вводить ограничения. Он объяснил это тем, что «ситуация на местах лучше видна». В то же время в Кремле обеспокоены статистикой по заражениям и считают ее поводом для «внутренней мобилизации». Если каждый гражданин не будет носить маску и перчатки, а также соблюдать санитарный режим, губернаторам придется «динамику выправлять». Что означает – ужесточение карантинных мер.
- По данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, в 20 российских регионах начинается первый подъем заболеваемости коронавирусом, а в еще 15 регионах – повторный. При этом в 46 регионах коэффициент распространения вируса выше единицы. Тяжелая ситуация складывается в Москве (3323 случая заражения за последние сутки), Санкт-Петербурге (461), Московской области (433), Ростовской области (261) и Нижегородской области (234).
- Региональным властям сложно объявить повторный карантин по многим причинам. По словам источников, президент Владимир Путин объявил о вакцине «Спутник V» и начале вакцинации, также глава государства заверял россиян в том, что ситуация находится под контролем – все это осложняет разворот к «радикальному курсу» и признание прежних попыток бороться с инфекцией.
- Более того, по оценке РАНХиГС, карантин весной обошелся экономике России в 8 трлн руб. Ни федеральные, ни региональные власти не могут допустить повторения подобного сценария. Поэтому Россия может пойти по промежуточному пути – избежать очередного локдауна, но пожертвовать здоровьем граждан. Какой подход возьмет верх, станет известно на следующей неделе.
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