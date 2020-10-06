Капитал страны
ENGLISH
06 ОКТ, 12:19 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Второй волны избежать не удалось. Россию ждет серьезное испытание
6 Октября 2020 845 1 Политика
Российские власти последнее время излучали оптимизм и даже приняли в конце сентября общенациональный план восстановления экономики, в котором предсказали рост всего – от экономики до доходов граждан. С ложкой дегтя к этой бочке меда подошел глава Счетной платы Алексей Кудрин, который прямо сказал – все расчеты правительства не учитывают второй волны коронавируса, а она уже началась.
Несколько сценариев для России
- Российская экономика сократится сильнее, чем 3,9%, которые прогнозируют в Минэкономразвития, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Падение ВВП достигнет «где-то от 4 до 5%», заявил чиновник, оговорившись: «Точных оценок еще не сделано». Не будет и восстановительного роста в 2021 году, как ожидает правительство – вместо 3% может быть слабый рост в 1%. Но все это возможно только при одном условии – в России не будет объявлен повторный карантин.
- Власти уже готовят граждан к новой самоизоляции – утечки идут из правительства Москвы, а потом их опровергают в Кремле и московской мэрии. Но при том, что число заболевших коронавирусом вышло на уровень более 10 тыс. человек в сутки и почти достигло весенних пиков, вся эта цепочка заявлений анонимных источников и официальных опровержений говорит об одном – о растерянности властей.
- Действительно, выбор для чиновников сложный – второго локдауна экономика ни страны, ни больших городов уже не выдержит. Если Москва уйдет на самоизоляцию, она потеряет до 15-20% валового регионального продукта. Скорее всего, очередная самоизоляция окончательно приговорит общепит, часть торговых центров, строительный бизнес, аэропорты и мелкий бизнес. При этом до 60% жителей Москвы заняты в этих секторах. Примерно такая же ситуация в других крупных городах.
- Естественно, как и весной, у правительства был способ помочь гражданам и компаниям деньгами. Еще тогда экономисты говорили о необходимости выделить помощь в размере 10-15% ВВП. Но вместо этого правительство помогло на 1,1% ВВП живыми деньгами и еще на 2-3% различными обязательствами и льготами. Другими словами, власти отказались взять средства из Фонда национального благосостояния. Поэтому в ФНБ до сих пор лежит 13,3 трлн руб., но, как говорили источники, президент Владимир Путин запретил правительству «палить резервы».
- Соответственно, Россия не может позволить себе ни новую самоизоляцию, ни должную помощь. Есть еще «шведский» сценарий – дать ситуации развиваться «по закону природы». Это означает, что страна будет терять около 150-200 человек в сутки от коронавируса, но зато приобретет «коллективный иммунитет» примерно через полгода. Однако принять такое решение для Путина очень рискованно, поскольку он таким образом возьмет ответственность за рекордную убыль населения – до 200 тыс. человек.
- Поэтому россиян, скорее всего, ожидает гибридный вариант – с небольшой помощью, точечными закрытиями и ограничениями, а также с большим количеством заболевших и умерших. Половинчатый вариант не особо поможет бизнесу и тем более не предотвратит новые заражения и жертвы. В итоге у России будут и экономические проблемы и политические.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
05 ОКТ, 20:39 Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
05 ОКТ, 20:10 Президент принял отставку главы Дагестана
05 ОКТ, 16:58 Россию ждет ипотечный кризис
05 ОКТ, 12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
05 ОКТ, 12:45 Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье
02 ОКТ, 16:55 ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь
02 ОКТ, 09:35 Лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь первыми в России начали Мотовилихинские заводы в Перми
02 ОКТ, 09:33 Аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300 начали в Подмосковье
01 ОКТ, 16:42 Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области
Написать комментарий
расслабились! нельзя было после первой "волны" делать ни каких послаблений, ни каких турпоездок за рубеж, нужно было воевать с этим вирусом до победного конца, как в Китае, там прекрасно понимают чем могут обернуться половинчатые меры