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Второй волны избежать не удалось. Россию ждет серьезное испытание

6 Октября 2020 845 1 Политика
Второй волны избежать не удалось. Россию ждет серьезное испытание

Российские власти последнее время излучали оптимизм и даже приняли в конце сентября общенациональный план восстановления экономики, в котором предсказали рост всего – от экономики до доходов граждан. С ложкой дегтя к этой бочке меда подошел глава Счетной платы Алексей Кудрин, который прямо сказал – все расчеты правительства не учитывают второй волны коронавируса, а она уже началась.

Несколько сценариев для России

  • Российская экономика сократится сильнее, чем 3,9%, которые прогнозируют в Минэкономразвития, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Падение ВВП достигнет «где-то от 4 до 5%», заявил чиновник, оговорившись: «Точных оценок еще не сделано». Не будет и восстановительного роста в 2021 году, как ожидает правительство – вместо 3% может быть слабый рост в 1%. Но все это возможно только при одном условии – в России не будет объявлен повторный карантин.
  • Власти уже готовят граждан к новой самоизоляции – утечки идут из правительства Москвы, а потом их опровергают в Кремле и московской мэрии. Но при том, что число заболевших коронавирусом вышло на уровень более 10 тыс. человек в сутки и почти достигло весенних пиков, вся эта цепочка заявлений анонимных источников и официальных опровержений говорит об одном – о растерянности властей.
  • Действительно, выбор для чиновников сложный – второго локдауна экономика ни страны, ни больших городов уже не выдержит. Если Москва уйдет на самоизоляцию, она потеряет до 15-20% валового регионального продукта. Скорее всего, очередная самоизоляция окончательно приговорит общепит, часть торговых центров, строительный бизнес, аэропорты и мелкий бизнес. При этом до 60% жителей Москвы заняты в этих секторах. Примерно такая же ситуация в других крупных городах.
  • Естественно, как и весной, у правительства был способ помочь гражданам и компаниям деньгами. Еще тогда экономисты говорили о необходимости выделить помощь в размере 10-15% ВВП. Но вместо этого правительство помогло на 1,1% ВВП живыми деньгами и еще на 2-3% различными обязательствами и льготами. Другими словами, власти отказались взять средства из Фонда национального благосостояния. Поэтому в ФНБ до сих пор лежит 13,3 трлн руб., но, как говорили источники, президент Владимир Путин запретил правительству «палить резервы».
  • Соответственно, Россия не может позволить себе ни новую самоизоляцию, ни должную помощь. Есть еще «шведский» сценарий – дать ситуации развиваться «по закону природы». Это означает, что страна будет терять около 150-200 человек в сутки от коронавируса, но зато приобретет «коллективный иммунитет» примерно через полгода. Однако принять такое решение для Путина очень рискованно, поскольку он таким образом возьмет ответственность за рекордную убыль населения – до 200 тыс. человек.
  • Поэтому россиян, скорее всего, ожидает гибридный вариант – с небольшой помощью, точечными закрытиями и ограничениями, а также с большим количеством заболевших и умерших. Половинчатый вариант не особо поможет бизнесу и тем более не предотвратит новые заражения и жертвы. В итоге у России будут и экономические проблемы и политические.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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09:49 1 0
Муханов Сергей Дмитриевич:

расслабились! нельзя было после первой "волны" делать ни каких послаблений, ни каких турпоездок за рубеж, нужно было воевать с этим вирусом до победного конца, как в Китае, там прекрасно понимают чем могут обернуться половинчатые меры

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