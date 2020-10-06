Второй волны избежать не удалось. Россию ждет серьезное испытание 845 1 Политика

Российские власти последнее время излучали оптимизм и даже приняли в конце сентября общенациональный план восстановления экономики, в котором предсказали рост всего – от экономики до доходов граждан. С ложкой дегтя к этой бочке меда подошел глава Счетной платы Алексей Кудрин, который прямо сказал – все расчеты правительства не учитывают второй волны коронавируса, а она уже началась.