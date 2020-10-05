Власти закроют россиян на карантин уже через две недели 17639 19 Политика

За прошлую неделю – с 28 сентября по 4 октября – в России коронавирусом заразилось 63563 человека. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, это близко к пиковой неделе – с 11 по 17 мая, когда заразившихся было 72064 человека. Мягкие ограничения, к которым прибегли власти, очевидно, не работают, поэтому в Москве уже обсуждают возвращение пропускного режима.