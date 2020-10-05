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Власти закроют россиян на карантин уже через две недели

5 Октября 2020 17639 19 Политика
Власти закроют россиян на карантин уже через две недели

За прошлую неделю – с 28 сентября по 4 октября – в России коронавирусом заразилось 63563 человека. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, это близко к пиковой неделе – с 11 по 17 мая, когда заразившихся было 72064 человека. Мягкие ограничения, к которым прибегли власти, очевидно, не работают, поэтому в Москве уже обсуждают возвращение пропускного режима.

Карантин повторится вновь

  • Россия вышла на устойчивый рост числа заболеваний коронавирусом, который можно с уверенностью назвать второй волной пандемии. Суточный прирост достиг в начале октября 10 тыс. человек, а общее число заразившихся достигло 1,215 млн. За одну неделю – с 28 сентября по 4 октября – недельный прирост ускорился с 4,4% до 5,5%, а среднесуточный показатель – с 0,61% до 0,77%.
  • Случаи заражения фиксируются в 85 регионах. Наибольшая заболеваемость в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Архангельской и Свердловской областях. Однако Москва идет с большим отрывом: если в столице за сутки выявляется 3,3 тыс. человек, то в Петербурге, который идет следом, в воскресенье, 4 октября, было 392 человека.
  • В связи с этим мэрия Москвы обсуждает ужесточение карантинных мер. Как пишут «Ведомости», власти рассматривают несколько сценариев, самый жесткий из которых уже действовал с 15 апреля по 9 июня – это возвращение пропускного режима.
  • По словам источника издания, мэрия оказалась в затруднительном положении, и ищет аргументы, чтобы объяснить, почему болезнь вернулась, а для предотвращения новых случаев заражения требуются серьезные ограничения. Особенно власти опасаются «добить бизнес» новыми мерами. Если в течение двух недель ситуация не улучшится, говорят источники, в Москве будет объявлена стопроцентная самоизоляция.
  • В самое ближайшее время в Москве будут заблокированы социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро. Введение QR-кодов для передвижения пока рассматривается как дальнейшая мера при ухудшении ситуации. Но «больницы уже забиты пациентами».
  • Региональные власти находятся в тяжелом положении, говорят источники в Москве. Дело в том, что президент Владимир Путин сообщил россиянам о вакцине, а также заверил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Поэтому власти лихорадочно ищут объяснение, почему ситуация вышла из-под контроля и почему вакцина – не решение проблемы. Впрочем, источники уверены, что власти обязательно придумают, как объяснить повторный карантин россиянам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:12 2 0
анна:

Хватит ходить в стоматологических масках. МОЗГАМИ подумайте своими - вы дышите О2, а выдыхаете СО2,. В маске кислорода становится все меньше и меньше. Мозг голодает. Нервные клетки постепенно отмирают и не восстанавливаются. Так умираете вы от хрони. И почему кислорода становится мало? Химию вспомните!!! А эти перчатки - УЖАС!!!

13:58 1 0
Яна:

Почему мы все узаем, возмлжно, или может быть. Нужно точно людям говорить. Что за правители такие! Делайте свое дело!

13:42 1 1
Александр:

По первому каналу Малышева с Буйновым рекламируют лекарства от КОРОНОВИРУСА, так почему бы их не раздать бесплатно всем жителям РОССИИ или это очередное вранье нашего правительства???

13:26 0 2
Геннадий:

Жена, родственники жены, соседи переболели коронавирусом. Из моего окружения переболело несколько человек. У жены по КТ 1,5% повреждение легких - вялая, быстро устает, абсолютно не работает обоняние (месяц как выздоровела). В семье кроме жены никто не болел - мы каждый год делаем прививки от гриппа. Жена прививки не делает. Я из Республики Калмыкия, г. Элиста

13:25 5 0
Павлентос:

Чтоб вы сдохли вместе со своей командой мучителей

13:21 16 0
вячеслав :

Не смотрите телевизор - будьте здоровы!

13:15 4 0
Марина:

Да дело не в том, что мы боимся этого вируса! Дело в том, что из-за него невозможно ни врача домой ребёнку вызвать из поликлиники, ни скорую( Всё заняты. Нехватки мед персонала и т.д. А умереть человек может просто из-за того, что вовремя не оказана профессиональная мед помощь! Именно поэтому болеть совсем не хочется, вообще ни чем. Стараешься обезопасить себя любыми способами. А у нас все на этом вирусе помешались и других болезней не видят. Если бы я была уверена в том, что меня примут в поликлинике, или вызванный надом врач приедет вовремя, и что в больнице всегда место найдётся, то и болеть не страшно. А в нашей стране даже на кладбище мест не хватает(

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