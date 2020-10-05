Капитал страны
ENGLISH
05 ОКТ, 16:35 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Власти закроют россиян на карантин уже через две недели
5 Октября 2020 17639 19 Политика
За прошлую неделю – с 28 сентября по 4 октября – в России коронавирусом заразилось 63563 человека. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, это близко к пиковой неделе – с 11 по 17 мая, когда заразившихся было 72064 человека. Мягкие ограничения, к которым прибегли власти, очевидно, не работают, поэтому в Москве уже обсуждают возвращение пропускного режима.
Карантин повторится вновь
- Россия вышла на устойчивый рост числа заболеваний коронавирусом, который можно с уверенностью назвать второй волной пандемии. Суточный прирост достиг в начале октября 10 тыс. человек, а общее число заразившихся достигло 1,215 млн. За одну неделю – с 28 сентября по 4 октября – недельный прирост ускорился с 4,4% до 5,5%, а среднесуточный показатель – с 0,61% до 0,77%.
- Случаи заражения фиксируются в 85 регионах. Наибольшая заболеваемость в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Архангельской и Свердловской областях. Однако Москва идет с большим отрывом: если в столице за сутки выявляется 3,3 тыс. человек, то в Петербурге, который идет следом, в воскресенье, 4 октября, было 392 человека.
- В связи с этим мэрия Москвы обсуждает ужесточение карантинных мер. Как пишут «Ведомости», власти рассматривают несколько сценариев, самый жесткий из которых уже действовал с 15 апреля по 9 июня – это возвращение пропускного режима.
- По словам источника издания, мэрия оказалась в затруднительном положении, и ищет аргументы, чтобы объяснить, почему болезнь вернулась, а для предотвращения новых случаев заражения требуются серьезные ограничения. Особенно власти опасаются «добить бизнес» новыми мерами. Если в течение двух недель ситуация не улучшится, говорят источники, в Москве будет объявлена стопроцентная самоизоляция.
- В самое ближайшее время в Москве будут заблокированы социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро. Введение QR-кодов для передвижения пока рассматривается как дальнейшая мера при ухудшении ситуации. Но «больницы уже забиты пациентами».
- Региональные власти находятся в тяжелом положении, говорят источники в Москве. Дело в том, что президент Владимир Путин сообщил россиянам о вакцине, а также заверил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Поэтому власти лихорадочно ищут объяснение, почему ситуация вышла из-под контроля и почему вакцина – не решение проблемы. Впрочем, источники уверены, что власти обязательно придумают, как объяснить повторный карантин россиянам.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
12:45 Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье
02 ОКТ, 16:55 ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь
02 ОКТ, 09:35 Лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь первыми в России начали Мотовилихинские заводы в Перми
02 ОКТ, 09:33 Аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300 начали в Подмосковье
01 ОКТ, 16:42 Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области
Написать комментарий
Хватит ходить в стоматологических масках. МОЗГАМИ подумайте своими - вы дышите О2, а выдыхаете СО2,. В маске кислорода становится все меньше и меньше. Мозг голодает. Нервные клетки постепенно отмирают и не восстанавливаются. Так умираете вы от хрони. И почему кислорода становится мало? Химию вспомните!!! А эти перчатки - УЖАС!!!
Почему мы все узаем, возмлжно, или может быть. Нужно точно людям говорить. Что за правители такие! Делайте свое дело!
По первому каналу Малышева с Буйновым рекламируют лекарства от КОРОНОВИРУСА, так почему бы их не раздать бесплатно всем жителям РОССИИ или это очередное вранье нашего правительства???
Жена, родственники жены, соседи переболели коронавирусом. Из моего окружения переболело несколько человек. У жены по КТ 1,5% повреждение легких - вялая, быстро устает, абсолютно не работает обоняние (месяц как выздоровела). В семье кроме жены никто не болел - мы каждый год делаем прививки от гриппа. Жена прививки не делает. Я из Республики Калмыкия, г. Элиста
Чтоб вы сдохли вместе со своей командой мучителей
Не смотрите телевизор - будьте здоровы!
Да дело не в том, что мы боимся этого вируса! Дело в том, что из-за него невозможно ни врача домой ребёнку вызвать из поликлиники, ни скорую( Всё заняты. Нехватки мед персонала и т.д. А умереть человек может просто из-за того, что вовремя не оказана профессиональная мед помощь! Именно поэтому болеть совсем не хочется, вообще ни чем. Стараешься обезопасить себя любыми способами. А у нас все на этом вирусе помешались и других болезней не видят. Если бы я была уверена в том, что меня примут в поликлинике, или вызванный надом врач приедет вовремя, и что в больнице всегда место найдётся, то и болеть не страшно. А в нашей стране даже на кладбище мест не хватает(