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Путин заплатит 8 млрд долларов за санкции ЕС против Лукашенко
13 Августа 2020 208 0 Экономика
Россия сильно пострадает, если Евросоюз в пятницу объявит о санкциях против Александра Лукашенко, но все идет именно к этому. Страны Балтии и Польша потребовали от президента Белоруссии остановить насилие на улицах и учредить Национальный совет для диалога с обществом. Отказ от требования будет означать введение экономических санкций, которые уже поддержала Германия. Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует – Евросоюз запретит Минску занимать валюту и рефинансировать долг, что ударит и по Москве, поскольку Белоруссия должна России 8 млрд долларов.
Лукашенко загнали в тупик
- Евросоюз готовит новые санкции против диктаторского режима Лукашенко, который сфальсифицировал выборы и приписал себе 80% голосов. В Европе не признают результаты выборов и требуют диктатора прекратить ультранасилие на улицах всех без исключения городов Белоруссии, где милиция открывает огонь по протестующим. Если к пятнице Лукашенко не одумается, страны ЕС готовы нанести тяжелейшие удар по белорусской экономике – ввести санкции против госдолга. Ровно так Европа поступила в 2010 году, когда Лукашенко в очередной раз переизбрался с нарушением законодательства.
- Вопреки разглагольствованиям леваков, экономика Белоруссии представляет собой жалкое зрелище, и удар ЕС будет крайне тяжелым для режима Лукашенко. На 1 апреля 2020 года Белоруссия должна была 39,5 млрд долларов при резервах Центробанка всего в 9 млрд долларов, из которых живой иностранной валюты только 4,2 млрд долларов. То есть покрыть долг при санкциях Белоруссия может только на 11%. Последние годы Минск постоянно перезанимал деньги, чтобы расплатиться по долгам и все больше в них погрязал. Вся неэффективная экономика держалась на внешних долгах, а убытки 90% предприятий покрывались за счет переработки дешевой российской нефти и экспорта продукции калийного завода.
- В 2016 году Лукашенко пришлось в безвыходной ситуации отпустить политзаключенных, чтобы ЕС сняли санкции и позволили занять стране. Но еврооблигации на 1,25 млрд долларов впервые удалось разместить лишь в 2020 году. В основном же Минск занимал у России и Китая. В самой же стране валюты нет: в 2019 году страна заработала 41,9 млрд долларов на экспорте и потратила на импорт 42,2 млрд. Если страна не сможет брать в долг иностранную валюту за рубежом, ей придется для платежей по кредитам скупать ее на внутреннем рынке и девальвировать рубль. Но долго так продолжаться не может – график погашения долга крайне жесткий, платежный баланс у страны плохой, а бюджет уязвим, пишут аналитики S&P.
- Россия в случае санкций ЕС может потерять свыше 8 млрд долларов, которые были одолжены Минску. Пострадают такие кредиторы Белоруссии, как Сбербанк, ВЭБ, Газпромбанк, Альфа и ВТБ. Но, по-видимому, другого пути нет: Лукашенко не дрогнет перед санкциями и Москва его в этом поддержит. С одной стороны, Лукашенко видел майдан 2014 года на Украине и его последствия для Виктора Януковича, о котором он постоянно говорит в последнее время. С другой – Путин всегда поддерживает «легитимных» диктаторов и выступает против свободы народов (так было и остается в Сирии и Венесуэле и так будет в России). Но именно это и нужно Путину, который намерен «интегрировать» Белоруссию. Поэтому ЕС санкциями бросит Лукашенко в железные объятья Кремля, от которых он уклонялся весь последний год.
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