Путин заплатит 8 млрд долларов за санкции ЕС против Лукашенко 208 0 Экономика

Россия сильно пострадает, если Евросоюз в пятницу объявит о санкциях против Александра Лукашенко, но все идет именно к этому. Страны Балтии и Польша потребовали от президента Белоруссии остановить насилие на улицах и учредить Национальный совет для диалога с обществом. Отказ от требования будет означать введение экономических санкций, которые уже поддержала Германия. Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует – Евросоюз запретит Минску занимать валюту и рефинансировать долг, что ударит и по Москве, поскольку Белоруссия должна России 8 млрд долларов.