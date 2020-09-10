Путин потребовал трудоустроить всех россиян 858 0 Экономика

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не заметил несоответствия в своих словах: Россия лучше справилась с экономическим кризисом, чем геополитический противник США, действия властей были «целевыми и продуманными», а меры поддержки россиян – «беспрецедентными». В этой оде российской власти все было бы хорошо, если бы не рекордный уровень безработицы, который перечеркивает все сказанное выше. Поэтому Путин поручил правительству восстановить занятость и вернуть уровень безработицы к показателю 2019 года.