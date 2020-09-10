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Путин потребовал трудоустроить всех россиян

10 Сентября 2020 858 0 Экономика
Путин потребовал трудоустроить всех россиян

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам не заметил несоответствия в своих словах: Россия лучше справилась с экономическим кризисом, чем геополитический противник США, действия властей были «целевыми и продуманными», а меры поддержки россиян – «беспрецедентными». В этой оде российской власти все было бы хорошо, если бы не рекордный уровень безработицы, который перечеркивает все сказанное выше. Поэтому Путин поручил правительству восстановить занятость и вернуть уровень безработицы к показателю 2019 года.

Россиянам вернут 2019 год на рынке труда

  • Судя по совещанию по экономике, для президента Путина по-прежнему важно не то, на какую величину упала экономика России, а каково это падение по отношению к ведущим экономикам мира. Он подчеркнул, что российская экономика сократилась на 8,5% ВВП во втором квартале, тогда как США – на 9,5%, а еврозона – на 15%. Но от этого сравнения россиянам не легче.
  • При этом там, где Путину не выгодно сравнивать, он просто говорит – поддержка граждан в кризис была «беспрецедентной». Хотя она, по оценке того же Росстата, не превысила 0,1% ВВП, тогда как в США составила 30% ВВП. Пока в США раздавали «вертолетные деньги» и даже мертвецы получали по 1 тыс. долларов, в России увеличили пособие по безработице с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. и дважды выплатили по 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет. Дети от 16 до 18 лет, по мнению президента, должны становиться самозанятыми и зарабатывать в IT.
  • То, что экономика России сократилась меньше, чем в других странах, Путин связывает не с умеренным карантином и его нарушением гражданами, но напрямую с заслугой правительства и руководства регионов. Они, по словам Путина, принимали «целевые, продуманные и, главное, своевременные меры» поддержки трудовых коллективов, предприятий и целых отраслей. Целые отрасли, не получившие никакой поддержки из-за бюрократии, остались не услышанными президентом.
  • Во всем этом благолепии Путин увидел только один момент, который его не устроил – безработица «еще находится на достаточно высоком уровне», выше 6%, что уже наблюдалось в 2012 году, констатировал он. Президент оценил ситуацию на рынке труда как «напряженную». По его словам, россияне оказались «в сложном положении и пока еще не нашли работу», несмотря на возобновление работы предприятий и компаний, а также «роста потребления электроэнергии». Поэтому Путин поручил правительству восстановить занятость россиян до уровня 2019 года. Но, правда, только к концу 2021 года, что и так было записано в планах правительтсва. 
  • Согласно Росстату, в конце июля в России было 4,7 млн безработных. С начала года без работы только официально осталось 1,2 млн человек. Но также сильно упало число тех, кто имеет постоянную работу – на 2,2 млн. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 700 тыс. до 3,3 млн человек.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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