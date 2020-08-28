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Путин перебросил десантников в Белоруссию
28 Августа 2020 310 0 Политика
Президент Владимир Путин требовал от Запада не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Однако сама Россия, похоже, позволила себе такое вмешательство. Российские десантники из гвардейского соединения ВДВ в Подмосковье уже находятся на территории чужого государства с заданием противодействовать «экстремистам» во время протестных митингов против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Вакханалия» продолжается
- В интервью телеканалу «Россия-1» в четверг, 27 августа, Путин признал, что сформировал резерв силовиков для подавления протестов в Белоруссии. Но пока, подчеркнул он, необходимости в их применении нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился назвать точное число силовиков, готовых вмешаться во внутренние дела Белоруссии.
- По словам Пескова, они оснащены «разумным количеством» вооружения и будут действовать, чтобы предотвратить «экстремистские действия». Песков уточнил, что Россия посылает силовиков «во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре».
- Согласно Интерфаксу, в четверг десантники из гвардейского соединения ВДВ в Подмосковье провели с белорусскими коллегами учения по штурму здания на полигоне «Брестский». Российские десантники спустились с вертолетов Ми-8 МТВ-5 и штурмовали объект, в котором находились заложники, а после провели его полную зачистку. Учения проходили под проливным дождем и при сильном порывистом ветре.
- В Минобороны подчеркнули, что штурм здания – самое сложное упражнение. Официально акция прошла в рамках Армейского международного конкурса «Полярная звезда», стартовавшего в Белоруссии 23 августа. Как заявили в Кремле, Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
- В Кремле исходят из того, что Лукашенко не понадобится силовая или военная помощь. Сам Лукашенко заявил, что «вакханалия», длившаяся 20 дней, в стране заканчивается. «Надо заниматься экономикой», – сказал Лукашенко.
- Тем временем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что говорила с Путиным по поводу военного вмешательства. Она подчеркнула, что Москва должна уважать суверенитет другой страны и волю его народа. «Люди должны иметь возможность идти своим путем», – попыталась донести до Путина Меркель.
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