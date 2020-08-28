Путин перебросил десантников в Белоруссию 310 0 Политика

Президент Владимир Путин требовал от Запада не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Однако сама Россия, похоже, позволила себе такое вмешательство. Российские десантники из гвардейского соединения ВДВ в Подмосковье уже находятся на территории чужого государства с заданием противодействовать «экстремистам» во время протестных митингов против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны.