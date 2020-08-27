«Сделать фарш» из Лукашенко. Путин готов послать в Белоруссию силовиков 922 0 Политика

Президент Владимир Путин рассказал о резерве «сотрудников правоохранительных органов», которых Россия готова направить в Белоруссию. Но пока российское руководство не видит необходимости в этом, подчеркнул Путин в интервью каналу «Россия-1», которое подавалось как «ответы на важные актуальные вопросы». С начала протестов в Минске наблюдатели отмечали стягивание сил Росгвардии к границе Белоруссии. Тогда же белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности Путина оказать военную помощь республике. Но у Путина другие планы, как говорят источники в Кремле, он хочет «сделать фарш» из союзника.