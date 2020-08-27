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«Сделать фарш» из Лукашенко. Путин готов послать в Белоруссию силовиков
27 Августа 2020 922 0 Политика
Президент Владимир Путин рассказал о резерве «сотрудников правоохранительных органов», которых Россия готова направить в Белоруссию. Но пока российское руководство не видит необходимости в этом, подчеркнул Путин в интервью каналу «Россия-1», которое подавалось как «ответы на важные актуальные вопросы». С начала протестов в Минске наблюдатели отмечали стягивание сил Росгвардии к границе Белоруссии. Тогда же белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности Путина оказать военную помощь республике. Но у Путина другие планы, как говорят источники в Кремле, он хочет «сделать фарш» из союзника.
Сначала военная помощь, потом фарш
- Россия и Белоруссия имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», поэтому президент Путин не оставит в беде своего союзника – Александра Лукашенко, столкнувшегося после выборов президента 9 августа с массовыми протестами по всей стране. Поскольку Москва и Минск сотрудничают в сфере безопасности, Россия готова оказать соответствующую помощь Белоруссии.
- По словам Путина, Лукашенко поставил вопрос о силовой помощи со стороны России и Путин отдал приказ о формировании резерва сотрудников правоохранительных органов. Но пока необходимости в применении российских сил в Белоруссии нет, отметил Путин. «С этим согласны и в Москве, и в Минске», – добавил он.
- Россия, по словам Путина, ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Тем не менее есть условие, при котором Россия пойдет на вмешательство во внутренние дела Белоруссии. «Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», – заявил Путин.
- Также Путин оправдал белорусских силовиков, насиловавших и пытавших сотни белорусов в застенках. «Если уж быть объективными, ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», – сказал Путин. При этом белорусские силовики убили трех человек, более чем сотне нанесли тяжелые увечья и травмы.
- До этого источники Reuters в Кремле рассказали об уверенности Путина в том, что Лукашенко сохранит власть. Путин с удовольствием наблюдает, как Лукашенко слабеет и пытается справиться с оппозицией. Это отвечает интересам Кремля, подчеркивали собеседники агентства. Вместе с тем источники Bloomberg говорили, что Путин не будет валить Лукашенко, но и удерживать его не станет – в случае его падения, Кремль будет вести диалог с оппозицией по армянскому сценарию.
- Слабый Лукашенко очень удобен Путину – из него, по словам источников Reters, российские президент «сделает фарш». В частности Белоруссии будет навязана глубокая интеграция. «Для Лукашенко все плохо кончится, только не сейчас», – говорят в Кремле и потирают руки.
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