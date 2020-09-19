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Путин не выполнил обещания. За чертой бедности оказалось 20 млн россиян
19 Сентября 2020 410 8 Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост уровня бедности в России. Во втором квартале, когда власти из-за пандемии объявили «нерабочие месяцы» и оставили людей фактически без финансовой поддержки, за чертой бедности оказались 19,9 млн человек, или каждый седьмой житель страны. По расчетам Росстата, 13,5% граждан имели доходы ниже прожиточного минимума.
Миллионы оставлены в нищете
- Согласно данным главного статистического ведомства России, за год число бедных в стране выросло на 1,3 млн человека, или на 0,7% от всего населения. По итогам второго квартала 2020 года, количество людей за чертой бедности вплотную приблизилось к 20 млн и составило 19,9 млн человек. Это каждый седьмой гражданин страны, который вынужден жить на доходы ниже прожиточного минимума: 12392 руб. для трудоспособных людей, 9422 руб. для пенсионеров и 11423 руб. для детей.
- Росстат объяснил увеличение «численности малоимущего населения» тем, что в разгар пандемии деловая активность была снижена и реальные денежные доходы упали. За апрель-июнь россияне обеднели на 8%, что стало рекордом с 1999 года. Опрос Высшей школы экономики показал, что 23% россиян столкнулись со снижением зарплат, 9% были переведены на неполный рабочий день, а 12% отправлены в неоплачиваемый отпуск.
- Однако Росстат считает, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не поддержка со стороны правительства. Во втором квартале статистическое ведомство учло 359,4 млрд руб. доходов, которые россияне получили в качестве социальной поддержки. Большая часть помощи пришлась на детей от 3 до 16 лет. «Это позволило в значительной степени смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», – заключает Росстат.
- Самое интересное в этом то, что еще недавно Росстат сообщал о получении россиянами от государства 190 млрд руб. в качестве помощи. Теперь эта цифра скорректирована до 359,4 млрд. Но Минфин утверждает, что выделил 620 млрд. Таким образом, 260,6 млрд руб. «зависли» где-то между отчетами Минфина и подсчетами Росстата, который не увидел, что деньги дошли до россиян.
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заметил, что в начале 2020 года в Фонд национального благосостояния были зачислены 3,3 трлн руб., а израсходовано по итогам года будет всего 350 млрд. На поддержку граждан и бизнеса можно было потратить «несколько сотен миллиардов, которые у нас есть», чтобы в стране не росла бедность, написал в колонке для РБК Кудрин. В Кремле на это замечание главы Счетной палаты ответили, что власти все сделали правильно и «эффективно», оказанной помощи было достаточно.
- Президент Путин в 2018 году ставил задачу снизить уровень бедности в два раза за 6 лет. Но в этом году он отложил цель до 2030 года. Это означает, что около десяти миллионов людей будут обречены провести за чертой бедности следующие десять лет его правления. Уже в 2020 году Путин обещал уменьшить число бедных до 11,1% от населения, но только увеличил число бедняков на 2 млн. Это и есть реальная оценка его политики.
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Всегда власть ищет оговорки: виноваты американцы, китайцы, поляки, внутренняя контра! Может причина в головах, как говорил проф. Преображенский!
Да нет, за чертой бедности в России почти 100 миллионов человек, это уже катастрофа.
воровали, воровали у населения и на тебе оно осталось нищим а что был другой вариант население стало бы богатым у воровской шайки?
Да ничено я не думаю. Я поливаю машинным маслом 1 кв.м на огороде. А зачем .....на всякий случай.
Зачем он умышленно лишает нормальной жизни столько своих соотечественников ? Отнял пенсии,здравоохранение,образование и наконец лишил работы а если не лишил то отнял зарплату для нормальной жизни оставив копейки на аптеку и ЖКХ! Президент не должен быть таким! Разве мы его выбирали для этого?
Лучше сдохнуть,чем так жить!
Путин лжец