Путин не выполнил обещания. За чертой бедности оказалось 20 млн россиян 410 8 Экономика

Росстат зафиксировал резкий рост уровня бедности в России. Во втором квартале, когда власти из-за пандемии объявили «нерабочие месяцы» и оставили людей фактически без финансовой поддержки, за чертой бедности оказались 19,9 млн человек, или каждый седьмой житель страны. По расчетам Росстата, 13,5% граждан имели доходы ниже прожиточного минимума.