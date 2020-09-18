«Надо потратить сотни миллиардов». Кудрин предложил поддержать россиян 753 1 Экономика

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин раскритиковал правительство за чрезмерно консервативное расходование средств Фонда национального благосостояния. По его словам, на поддержку граждан можно потратить «несколько сотен миллиардов, которые у нас есть». Но вместо этого из «кубышки» объемом 120 млрд долларов правительство израсходует всего около 350 млрд руб. в этом году и 91 млрд руб. в следующем, а потом законсервирует резервы. Глава Счетной палаты уверен – на поддержку граждан и бизнеса можно потратить гораздо больше, чем это сделало правительство.