Капитал страны
ENGLISH
18 СЕН, 14:54 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
«Надо потратить сотни миллиардов». Кудрин предложил поддержать россиян
18 Сентября 2020 753 1 Экономика
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин раскритиковал правительство за чрезмерно консервативное расходование средств Фонда национального благосостояния. По его словам, на поддержку граждан можно потратить «несколько сотен миллиардов, которые у нас есть». Но вместо этого из «кубышки» объемом 120 млрд долларов правительство израсходует всего около 350 млрд руб. в этом году и 91 млрд руб. в следующем, а потом законсервирует резервы. Глава Счетной палаты уверен – на поддержку граждан и бизнеса можно потратить гораздо больше, чем это сделало правительство.
Тратить и не бояться
- Глава Счетной палаты уверен – на поддержку граждан и бизнеса можно потратить гораздо больше, чем это сделало правительство. «Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла бедность», – написал в колонке для РБК Алексей Кудрин. Под этим бывший министр экономики подразумевает рост числа россиян за чертой бедности – в 2020 году таковых станет на 1,46 млн человек больше, а общее количество бедных вырастет до 19,6 млн.
- Бедными в России считаются граждане, получающие доходы ниже прожиточного минимума в 11731 руб. для трудоспособного населения, 8944 руб. для пенсионеров и 10721 руб. для детей. Рост бедности в текущем году связан с падением доходов населения на 8% во втором квартале и на 3,5% по итогам года. Правительство отказалось поддержать доходы россиян и отложило сокращение уровня бедности до 6,5% на 2030 год.
- Также Кудрин скептически отнесся к прогнозам Минэкономразвития на 2022-2023 годы. По его мнению, цифры министерства, отвечающего за экономику, выглядят слишком оптимистично. «Такие темпы надо еще "заработать"», – подчеркнул Кудрин. Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует рост в 2021 году на 3,3% ВВП, в 2022-м – на 3,4% и в 2023-м – на 3%. Для заявленного роста в 2022-2023 годах Кудрин не увидел никаких оснований.
- Вместе с тем Кудрин спокойно воспринял увеличение госдолга с 12,3% до 21% ВВП за три года. Это не критично для российской экономики, считает он. Кудрин напомнил, что долг по-прежнему находится на исторически низком уровне и «является объектом зависти правительств других стран». «Для того мы и снижали в "тучные годы" госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом», – заметил глава Счетной палаты. При этом в ближайшие два года правительство собирается занять 10 трлн руб. и обойтись без расходования резервов.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:40 В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
13:15 В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый
17 СЕН, 14:11 В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов
17 СЕН, 13:26 В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании
17 СЕН, 13:06 В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких
16 СЕН, 16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
16 СЕН, 15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
16 СЕН, 15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
Написать комментарий
опять бедным.а стаж работы у них какой.всю жизнь не работали.а теперь помогать им.это.если инвалид то да.ни кто против не будет.если помогать то всем.а не только бедным.у кого стаж больше 35 лет