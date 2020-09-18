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«Надо потратить сотни миллиардов». Кудрин предложил поддержать россиян

18 Сентября 2020 753 1 Экономика
«Надо потратить сотни миллиардов». Кудрин предложил поддержать россиян

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин раскритиковал правительство за чрезмерно консервативное расходование средств Фонда национального благосостояния. По его словам, на поддержку граждан можно потратить «несколько сотен миллиардов, которые у нас есть». Но вместо этого из «кубышки» объемом 120 млрд долларов правительство израсходует всего около 350 млрд руб. в этом году и 91 млрд руб. в следующем, а потом законсервирует резервы. Глава Счетной палаты уверен – на поддержку граждан и бизнеса можно потратить гораздо больше, чем это сделало правительство.

Тратить и не бояться

  • Глава Счетной палаты уверен – на поддержку граждан и бизнеса можно потратить гораздо больше, чем это сделало правительство. «Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла бедность», – написал в колонке для РБК Алексей Кудрин. Под этим бывший министр экономики подразумевает рост числа россиян за чертой бедности – в 2020 году таковых станет на 1,46 млн человек больше, а общее количество бедных вырастет до 19,6 млн.
  • Бедными в России считаются граждане, получающие доходы ниже прожиточного минимума в 11731 руб. для трудоспособного населения, 8944 руб. для пенсионеров и 10721 руб. для детей. Рост бедности в текущем году связан с падением доходов населения на 8% во втором квартале и на 3,5% по итогам года. Правительство отказалось поддержать доходы россиян и отложило сокращение уровня бедности до 6,5% на 2030 год.
  • Также Кудрин скептически отнесся к прогнозам Минэкономразвития на 2022-2023 годы. По его мнению, цифры министерства, отвечающего за экономику, выглядят слишком оптимистично. «Такие темпы надо еще "заработать"», – подчеркнул Кудрин. Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует рост в 2021 году на 3,3% ВВП, в 2022-м – на 3,4% и в 2023-м – на 3%. Для заявленного роста в 2022-2023 годах Кудрин не увидел никаких оснований.
  • Вместе с тем Кудрин спокойно воспринял увеличение госдолга с 12,3% до 21% ВВП за три года. Это не критично для российской экономики, считает он. Кудрин напомнил, что долг по-прежнему находится на исторически низком уровне и «является объектом зависти правительств других стран». «Для того мы и снижали в "тучные годы" госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом», – заметил глава Счетной палаты. При этом в ближайшие два года правительство собирается занять 10 трлн руб. и обойтись без расходования резервов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:25 0 0
надежда:

опять бедным.а стаж работы у них какой.всю жизнь не работали.а теперь помогать им.это.если инвалид то да.ни кто против не будет.если помогать то всем.а не только бедным.у кого стаж больше 35 лет

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