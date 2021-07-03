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Правительство отказалось ввести налог на роскошь для владельцев яхт и частных самолетов

3 Июля 2021 406 1 Экономика
Правительство отказалось ввести налог на роскошь для владельцев яхт и частных самолетов

Правительство Михаила Мишустина отказалось вводить налог на роскошь с 2022 года. Предполагалось, что дополнительными сборами обложат владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Однако все перечисленное имущество, как посчитали в кабмине, уже облагается другими налогами, которые предполагают повышенный уровень ставки в зависимости от стоимости объекта.

Владельцы яхт и частных самолетов избегут налога на роскошь

  • Комиссия правительства по законопроектной деятельности отклонила законопроект о налоге на роскошь, который предлагалось ввести с 2022 года. Как пишет ТАСС, налог должны были платить владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн руб., автомобилей – от 8 млн руб., самолето, вертолетов, яхт и катеров стоимостью от 15 млн руб.
  • При этом налоговые ставки для роскошной недвижимости должны были варьироваться от 0,3% до 3%, для автомобилей – от 1% до 5%, а для яхт и самолетов – от 3% до 7%. Но в правительстве Михаила Мишустина посчитали, что все перечисленные объекты уже облагаются налогами, которые предполагают повышенный уровень ставки в зависимости от стоимости. Под другими налогами подразумеваются: налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, земельный и транспортный налоги.

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  • Правительство приводит в пример повышающий коэффициент для транспортного налога, в частности автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Поэтому введение налога на роскошь может привести к двойному налогообложению, считают чиновники Белого дома. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – заключили в кабмине Мишустина.
  • Ввести налог на роскошь в России предложили депутаты фракции «Справедливой России». Они еще могут внести законопроект на рассмотрение Госдумы, но там партия власти хочет получить большинство на предстоящих выборах в сентябре. Поэтому прохождение проекта, которому оказывается такое сопротивление, маловероятно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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