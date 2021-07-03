Правительство отказалось ввести налог на роскошь для владельцев яхт и частных самолетов 406 1 Экономика

Правительство Михаила Мишустина отказалось вводить налог на роскошь с 2022 года. Предполагалось, что дополнительными сборами обложат владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Однако все перечисленное имущество, как посчитали в кабмине, уже облагается другими налогами, которые предполагают повышенный уровень ставки в зависимости от стоимости объекта.