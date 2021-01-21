Правительство может «жестко» отрегулировать цены на зерно и макароны 96 1 Экономика

Госдума наделила правительство правом расширять список продуктов, на которые будет распространяться регулирование цен. Минсельхоз готов воспользоваться этой возможностью – самыми очевидными претендентами на ограничения стали зерно и макароны, узнал «Коммерсант». С 11 по 17 января цены на них выросли на 8%. Если они доберут до конца месяца еще 2%, то правительство будет регулировать их так же, как цены на сахар и подсолнечное масло.