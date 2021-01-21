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Правительство может «жестко» отрегулировать цены на зерно и макароны
21 Января 2021 96 1 Экономика
Госдума наделила правительство правом расширять список продуктов, на которые будет распространяться регулирование цен. Минсельхоз готов воспользоваться этой возможностью – самыми очевидными претендентами на ограничения стали зерно и макароны, узнал «Коммерсант». С 11 по 17 января цены на них выросли на 8%. Если они доберут до конца месяца еще 2%, то правительство будет регулировать их так же, как цены на сахар и подсолнечное масло.
Макароны в шаге от госрегулирования
- Борьба с высокими ценами на продовольствие в России ведется избирательно: до сих пор регулирование цен осуществляется только в отношении двух товаров – сахара и подсолнечного масла. Первый должен стоить 36 руб. в опте и 46 руб. за кг в рознице. Второе – 95 руб. в опте и 110 руб. за 1 литр в рознице.
- Однако в конце прошлого года Госдума разрешила правительству Михаила Мишустина брать под контроль цены на любые категории продовольственных товаров, если они вырастут более чем на 10% в течение месяца. В начале 2021 года такую динамику продемонстрировали макароны – они подорожали с 11 по 17 января на 8%.
- Согласно информации «Совэкона», в первую рабочую неделю года средние цены на пшеницу увеличились на 3,5%, до 15,52 тыс. руб. за тонну. Это потянуло за собой цены на связанную с зерном продукцию. По данным «Коммерсанта», в Минсельхозе поручили главам регионов провести беседы с производителями о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель.
- Госрегулирование цен на сахар и подсолнечное масло уже привело к проблемам – поставщики установили квоты на отгрузку товара по фиксированным ценам и отдали приоритет федеральным торговым сетям. В итоге небольшие региональные магазины не могут закупить товар по «рекомендованным» ценам и получают рыночное предложение. В Минсельхозе признали – механизм регулирования «плохой», но иначе не добиться «стабилизации» цен.
- По словам экспертов, цены на пшеницу выросли из-за ожидания введения экспортной пошлины. С 15 февраля правительство установит ее на уровне 25 евро за тонну, а с 1 марта по 30 июня она вырастет до 50 евро за тонну. В Национальной мясной ассоциации говорят, что по этой причине фермеры придерживают зерно, рассчитывая на дальнейший рост цен.
- Все это ведет к подорожанию кормов, а для ряда переработчиков сложившаяся ситуация грозит проблемой с оборотными средствами. Однако, по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, решить вопрос с ценами на зерно «командно-административными методами» и «какими-то соглашениями» будет «весьма непросто». «В отличие от сахарного рынка и продуктового ритейла, где действует небольшое количество крупных игроков, на зерновом рынке работает около сотни тысяч участников», – пояснил Сизов. Тем не менее он прогнозирует снижение цены на зерно в ближайшее время.
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- В «Руспродсоюзе» еще раз напоминают, что госрегулирование цен может привести к плохим последствиям и создает риски для производителей. Поэтому правительству стоит еще раз подумать об идее адресной помощи малоимущим.
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РФ идет по стопам и подходит к той черте, за которой развалился СССР, целиком и полностью... причина- бесконечные политические амбиции и попытки доказать свое величие остальным, путем милитаризации, войн и содержанием неимоверного количества силовиков, которые нужны не для отражения нападения которого нет и не будет, а для внутреннего контроля над дестабилизирующейся внутренней обстановкой. неимоверное количество внутренних и внешних ошибок ведет к чудовищной цене и потерям, которые приходится платить за геополитические игры и амбиции россиян. хотели величия и признания-получили нищету и развал, это по русски, по российски. хотели как лучше, получили как всегда Ж... даже имеющиеся средства вкладываются и интегрируются в западную модель общества, берутся новые кредиты, выплачивать которые придется другим поколениям, а то что имеется сегодня, уже никогда не вернется обратно. ни о каком вставании на карачки и речи быть не может. что касается будущей распределительной системе, то для правительства толерантнее всего и что бы выглядеть в чужих глазах не так низко, скорее всего обратится к адресной помощи неимущим, не прибегая к талонам, а компенсируя часть затрат на минимальный набор продуктовой корзины-деньгами. всех остальных кинут-это рынок РФ) так можно избежать дотаций производителю и переработчику, осуществить минимальные доплаты неимущим, собрать с остальных по максимуму налогов с роста цен и делать вид что рынок все отрегулирует. в следствии острейшей нехватки твердой валюты, государство будет поощрять производителей продажами сырья на внешнем рынке, оставляя для себя минимум. потому как урожай год на год не приходится, а аппетит растет во время еду, когда нибудь и с чем нибудь промахнутся так, что придется самим закупать на стороне. на днях, у российских космонавтов на орбите закончилась еда, просили у американцев) пример показателен тем, что может ждать россиян не только в космосе, но и на земле...