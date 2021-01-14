Заморозка цен привела к отказу производителей продавать продукты 295 0 Экономика

Государственное регулирование цен, предпринятое в декабре прошлого года по поручению президента Владимира Путина, как и предсказывали эксперты, не решило, но только усугубило проблему. Фиксация цен в рознице привела к тому, что производители подсолнечного масла и сахара стали отказывать небольшим и средним торговым сетям в поставках. Все дело в том, что они работают в первую очередь с крупными торговыми сетями, которым отгружают продукцию по установленным ценам. Всем остальным они предлагают сотрудничество на рыночных условиях.