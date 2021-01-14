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Заморозка цен привела к отказу производителей продавать продукты
14 Января 2021 295 0 Экономика
Государственное регулирование цен, предпринятое в декабре прошлого года по поручению президента Владимира Путина, как и предсказывали эксперты, не решило, но только усугубило проблему. Фиксация цен в рознице привела к тому, что производители подсолнечного масла и сахара стали отказывать небольшим и средним торговым сетям в поставках. Все дело в том, что они работают в первую очередь с крупными торговыми сетями, которым отгружают продукцию по установленным ценам. Всем остальным они предлагают сотрудничество на рыночных условиях.
Квоты и отказы в поставках
- Решение правительства заморозить цены на ряд продуктов питания привело к тому, что крупные поставщики сахара и масла установили квоты на продажу товара по фиксированным ценам, пишет «Коммерсант». Почти все квоты распределены между федеральными торговыми сетями. Это бьет по мелкой и средней рознице, которая не может закупить товар по рекомендованным ценам.
- По словам источника издания, производители либо отказываются продавать продукты, либо предлагают рыночные цены. Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил наличие проблемы. Он отметил, что производители в первую очередь отгружают продукцию федеральным сетям.
- Другие участники рынка говорят о квотах, которые компании ввели для продажи продукции по фиксированным ценам. Так, например, производитель сахара «Русагро» готова продавать только 30 тонн сахара в квартал на предложенных правительством условиях. Все, что выше этого объема, компания продает по 43,5 руб. за 1 кг. Компании, занимающиеся фасовкой сахара, вообще не подписывали никаких соглашений с правительством. Поэтому они устанавливают цены свыше предельных 45 руб. за 1 кг.
- В «Русагро» заявляют, что сохраняют объем отгрузки прежним и намекают – сервисные компании заинтересованы в закупке сахара по низким ценам с целью его продажи после разморозки цен.
- По информации сети «Верный», в первые недели после заморозки цен правительством производители не участвовали в торгах. Некоторые из них снизили цены, но не до уровня рекомендованных. О проблемах с поставками не слышали только в крупных сетях – X5 Retail Group, Metro и «Ашане».
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- Согласно Росстату, цены на сахар в 2020 году росли быстрее всего – он подорожал на 65% за 12 месяцев. Подсолнечное масло прибавило в цене 25,9%. Бороться с ростом цен на базовые продукты питания президент Владимир Путин потребовал за неделю до своей большой пресс-конференции 17 декабря. Глава правительства Михаил Мишустин обратился к производителям и поставщикам, попросив их не наживаться на россиянах во время пандемии.
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