Капитал страны
ENGLISH
31 АВГ, 23:59 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Потери «Газпрома» достигли 3,5 млрд рублей в день
31 Августа 2020 111 0 Экономика
Во втором квартале 2020 года российская газовая монополия каждый день теряла 3,5 млрд руб. На всех рынках компания столкнулась с падением продаж и потеряла 35% выручки. Спасти ее может, по словам главы финансового департамента компании Александра Иванникова, только суровая зима и потребность в трубопроводном газе. Аналитики, впрочем, сомневаются, что цена будет сильно выше рентабельности.
Исторические потери
- «Газпром» потерял 16% экспорта в Европу и сократил его во втором квартале до 46,6 млрд кубометров. В страны СНГ поставки упали на 19%, до 5,6 млрд кубометров. В России – на 4%, до 40,4 млрд кубометров.
- На всех рынках цены падали, кроме российского – здесь они выросли на 2%, до 4111,1 руб. за тыс. кубометров. В Европе цена сократилась вдвое – до 110,1 доллара за тысячу кубометров, в странах СНГ – на 8%, до 136,8 доллара.
- Выручка монополии упала на 35%, до 1,163 трлн руб. за квартал. Но компания отчиталась о прибыли по МСФО в 149,1 млрд руб. Однако это прибыль на бумаге – она получена за счет уменьшения валютного долга в рублях благодаря росту курса рубля с 78 за доллар до 71 руб. в конце второго квартала. Это дало компании 266 млрд руб. прибыли.
- Важнее другие показатели: монополия получила 170 млрд руб. от операционной деятельности, но потратила 301 млрд руб. на капитальное строительство. Из-за этого бюджет компании ушел в минус на 131 млрд руб. С учетом сокращения краткосрочных депозитов, которыми латали бреши, дефицит бюджета достиг 319 млрд руб. Это минус 3,5 млрд руб. в день.
- В «Газпроме» отметили, что продавали газ в Европе «ниже уровня безубыточности для всех производителей». В июне это были 82 доллара за тысячу кубометров при рентабельности экспорта в 100 долларов. Общий долг компании достиг 4,442 трлн руб., но «находится на контролируемом уровне».
- Глава финансового департамента компании Александр Иванников отметил, что будущая зима «должна быть фактором, который позволит нам вернуться к нашим качественным хорошим показателям». Аналитики видят позитивные изменения на рынке углеводородов в третьем квартале. Цены на газ в Евросоюзе на хабе TTF в Нидерландах поднялись выше 100 долларов за тысячу кубометров, а в Японии – до 140 долларов. Это отвлечет американский СПГ от европейского рынка на азиатский.
- Но по причине заполненных на 90% хранилищах газа в Европе цена на газ будет колебаться в районе 110-120 долларов. Поэтому, предсказывают аналитики, «Газпрому» придется и дальше торговать по ценам чуть выше себестоимости.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
16:05 ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
14:36 На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки
12:42 В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»
28 АВГ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
28 АВГ, 12:20 В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
28 АВГ, 11:52 В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции
28 АВГ, 11:15 В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин
27 АВГ, 18:09 ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости
Написать комментарий