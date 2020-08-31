Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
31 АВГ, 23:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

31 АВГ, 23:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Потери «Газпрома» достигли 3,5 млрд рублей в день

31 Августа 2020 111 0 Экономика
Потери «Газпрома» достигли 3,5 млрд рублей в день

Во втором квартале 2020 года российская газовая монополия каждый день теряла 3,5 млрд руб. На всех рынках компания столкнулась с падением продаж и потеряла 35% выручки. Спасти ее может, по словам главы финансового департамента компании Александра Иванникова, только суровая зима и потребность в трубопроводном газе. Аналитики, впрочем, сомневаются, что цена будет сильно выше рентабельности.

Исторические потери

  • «Газпром» потерял 16% экспорта в Европу и сократил его во втором квартале до 46,6 млрд кубометров. В страны СНГ поставки упали на 19%, до 5,6 млрд кубометров. В России – на 4%, до 40,4 млрд кубометров.
  • На всех рынках цены падали, кроме российского – здесь они выросли на 2%, до 4111,1 руб. за тыс. кубометров. В Европе цена сократилась вдвое – до 110,1 доллара за тысячу кубометров, в странах СНГ – на 8%, до 136,8 доллара.
  • Выручка монополии упала на 35%, до 1,163 трлн руб. за квартал. Но компания отчиталась о прибыли по МСФО в 149,1 млрд руб. Однако это прибыль на бумаге – она получена за счет уменьшения валютного долга в рублях благодаря росту курса рубля с 78 за доллар до 71 руб. в конце второго квартала. Это дало компании 266 млрд руб. прибыли.
  • Важнее другие показатели: монополия получила 170 млрд руб. от операционной деятельности, но потратила 301 млрд руб. на капитальное строительство. Из-за этого бюджет компании ушел в минус на 131 млрд руб. С учетом сокращения краткосрочных депозитов, которыми латали бреши, дефицит бюджета достиг 319 млрд руб. Это минус 3,5 млрд руб. в день.
  • В «Газпроме» отметили, что продавали газ в Европе «ниже уровня безубыточности для всех производителей». В июне это были 82 доллара за тысячу кубометров при рентабельности экспорта в 100 долларов. Общий долг компании достиг 4,442 трлн руб., но «находится на контролируемом уровне».
  • Глава финансового департамента компании Александр Иванников отметил, что будущая зима «должна быть фактором, который позволит нам вернуться к нашим качественным хорошим показателям». Аналитики видят позитивные изменения на рынке углеводородов в третьем квартале. Цены на газ в Евросоюзе на хабе TTF в Нидерландах поднялись выше 100 долларов за тысячу кубометров, а в Японии – до 140 долларов. Это отвлечет американский СПГ от европейского рынка на азиатский.
  • Но по причине заполненных на 90% хранилищах газа в Европе цена на газ будет колебаться в районе 110-120 долларов. Поэтому, предсказывают аналитики, «Газпрому» придется и дальше торговать по ценам чуть выше себестоимости.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обнаружено недостающее звено в эволюционной истории белка

Обнаружено недостающее звено в эволюционной истории белка
Наука и технологии

Германия бросает Россию. Из страны вывезли 1,1 млрд евро

Германия бросает Россию. Из страны вывезли 1,1 млрд евро
Экономика 1

Цель Путина достигнута. Россия вошла в топ-5 экономик мира

Цель Путина достигнута. Россия вошла в топ-5 экономик мира
Экономика 9

Поддержки не будет. Россияне должны сами выйти из кризиса за год

Поддержки не будет. Россияне должны сами выйти из кризиса за год
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес

В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес

ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?

ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?

Новости дня

21:49 Лукашенко объявлен персоной нон грата Лукашенко объявлен персоной нон грата
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:17 Кето диета и прерывистое голодание могут нанести вред сердцу Кето диета и прерывистое голодание могут нанести вред сердцу
19:11 Лукашенко: нужно создать систему, не завязанную на личности президента Лукашенко: нужно создать систему, не завязанную на личности президента
17:51 Орешкин: нужно создавать условия для развития бизнеса Орешкин: нужно создавать условия для развития бизнеса
16:42 Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране
15:54 Орешкин: Россия в 2020 году может войти в топ-5 экономик мира Орешкин: Россия в 2020 году может войти в топ-5 экономик мира
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:52 РФ высылает из страны трех дипломатов Словакии РФ высылает из страны трех дипломатов Словакии

Узнай, страна!

17:15 В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:05 ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии? ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
14:36 На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки
12:42 В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал» В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»
28 АВГ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы? ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
28 АВГ, 12:20 В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
28 АВГ, 11:52 В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции
28 АВГ, 11:15 В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин
27 АВГ, 18:09 ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости
27 АВГ, 12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter