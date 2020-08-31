Потери «Газпрома» достигли 3,5 млрд рублей в день 111 0 Экономика

Во втором квартале 2020 года российская газовая монополия каждый день теряла 3,5 млрд руб. На всех рынках компания столкнулась с падением продаж и потеряла 35% выручки. Спасти ее может, по словам главы финансового департамента компании Александра Иванникова, только суровая зима и потребность в трубопроводном газе. Аналитики, впрочем, сомневаются, что цена будет сильно выше рентабельности.