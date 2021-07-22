«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России
Президент Владимир Путин требовал к концу года снизить инфляцию до 5%, «хорошо бы было чуть поменьше». На последнем совещании первый вице-премьер пообещал президенту инфляцию в 5% к концу декабря. Аналитики назвали это «арифметической ошибкой»: с января по июнь цены выросли на 6,56% год к году, а в чистом виде на 3,78% за шесть месяцев. При таких темпах по итогам года она составит не менее 7,7%. Но Росстат неожиданно порушил модели аналитиков и отменил рост цен с 13 по 19 июля. Ведомство утверждает, что за последнюю неделю цены в России наоборот снизились.
Путин сказал – цены на бумаге пошли вниз
- Росстат сообщил о снижении цен в России на символические 0,01% с 13 по 19 июля. Также снизилась и инфляция в годовом выражении – с 6,56% до 6,5%, сообщает Минэкономразвития. Главной причиной снижения цен объявлен новый урожай – он сбивает ценники на продовольствие.
- Так, например, морковь подешевела на 3,79% (с начала года она подорожала на 151%), картофель – на 6,21% (подорожал на 80%), огурцы и помидоры – на 5,4% (дешевле, чем в начале года на 42,8% и 28,7% соответственно).
- Однако на этом и все: свинина подорожала на 10%, курятина на 18,9%, говядина на 7,9%, гречка на 15,2%, хлеб на 7,5%, мука на 8,6%, подсолнечное масло на 27,7%, а рыба на 14,5%. Стройматериалы подорожали за неделю на 2,6%, а в целом непродовольственная инфляция составила 7,59%.
- Россияне не могли заметить снижение на 0,01% – июньский опрос ЦБ показал, что в среднем россияне оценивают рост цен в 14,9%, а каждый шестой в 30% и более. Однако для властей это первый шаг к тому, чтобы добиться цели – показателя инфляции в 5%, которого требовал к концу года Путин. «Где-то в районе 5%, хорошо бы было чуть поменьше, (чтобы) была бы инфляция по 2021 году», – заявил президент в начале июня на петербургском форуме.
- Дело в том, что рост цен не останавливался от недели к неделе и составлял в среднем 0,3%. Когда первый вице-премьер Андрей Белоусов пообещал Путину инфляцию в 5% к концу года, аналитики говорили об «арифметической ошибке». Экономист банка Центрокредит Евгений Суворов предположил, что для этого надо предпринять нечто экстраординарное: ввести локдаун, укрепить рубль до значений 2014 года, получить невероятный урожай и обвалить мировые цены либо заморозить все цены в России. Манипуляций со статистикой он не предусмотрел.
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- Остановка еженедельного роста инфляции позволит властям подбить нужную цифру в отчетах и доложить об этом президенту. С реальностью «бумажная» картина вряд ли будет биться. В мире на 40% выросли цены на продовольствие, на 15% подорожал импорт, на 20% – контейнерные перевозки. По мнению главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой, инфляция удастся притормозить, но лишь до 6,2%. Тем не менее власти продолжат «работать» с инфляцией – рост цен больше всего беспокоит россиян, а Путин поручил сдерживать их к выборам в Госдуму, хотя в Кремле это и отрицают.
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слабенькая экономика РФ.,не позволит уже никогда вернуться назад в советское прошлое, . ибо ресурсы таят в милитаризме, взятках, казнокрадстве и зп чиновников, не соответствующих их эффективности.