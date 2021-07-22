ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 ИЮЛ, 13:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ИЮЛ, 13:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России

22 Июля 2021 656 1 Экономика
«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России

Президент Владимир Путин требовал к концу года снизить инфляцию до 5%, «хорошо бы было чуть поменьше». На последнем совещании первый вице-премьер пообещал президенту инфляцию в 5% к концу декабря. Аналитики назвали это «арифметической ошибкой»: с января по июнь цены выросли на 6,56% год к году, а в чистом виде на 3,78% за шесть месяцев. При таких темпах по итогам года она составит не менее 7,7%. Но Росстат неожиданно порушил модели аналитиков и отменил рост цен с 13 по 19 июля. Ведомство утверждает, что за последнюю неделю цены в России наоборот снизились.

Путин сказал – цены на бумаге пошли вниз

  • Росстат сообщил о снижении цен в России на символические 0,01% с 13 по 19 июля. Также снизилась и инфляция в годовом выражении – с 6,56% до 6,5%, сообщает Минэкономразвития. Главной причиной снижения цен объявлен новый урожай – он сбивает ценники на продовольствие.
  • Так, например, морковь подешевела на 3,79% (с начала года она подорожала на 151%), картофель – на 6,21% (подорожал на 80%), огурцы и помидоры – на 5,4% (дешевле, чем в начале года на 42,8% и 28,7% соответственно).
  • Однако на этом и все: свинина подорожала на 10%, курятина на 18,9%, говядина на 7,9%, гречка на 15,2%, хлеб на 7,5%, мука на 8,6%, подсолнечное масло на 27,7%, а рыба на 14,5%. Стройматериалы подорожали за неделю на 2,6%, а в целом непродовольственная инфляция составила 7,59%.
  • Россияне не могли заметить снижение на 0,01% – июньский опрос ЦБ показал, что в среднем россияне оценивают рост цен в 14,9%, а каждый шестой в 30% и более. Однако для властей это первый шаг к тому, чтобы добиться цели – показателя инфляции в 5%, которого требовал к концу года Путин. «Где-то в районе 5%, хорошо бы было чуть поменьше, (чтобы) была бы инфляция по 2021 году», – заявил президент в начале июня на петербургском форуме.
  • Дело в том, что рост цен не останавливался от недели к неделе и составлял в среднем 0,3%. Когда первый вице-премьер Андрей Белоусов пообещал Путину инфляцию в 5% к концу года, аналитики говорили об «арифметической ошибке». Экономист банка Центрокредит Евгений Суворов предположил, что для этого надо предпринять нечто экстраординарное: ввести локдаун, укрепить рубль до значений 2014 года, получить невероятный урожай и обвалить мировые цены либо заморозить все цены в России. Манипуляций со статистикой он не предусмотрел.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Остановка еженедельного роста инфляции позволит властям подбить нужную цифру в отчетах и доложить об этом президенту. С реальностью «бумажная» картина вряд ли будет биться. В мире на 40% выросли цены на продовольствие, на 15% подорожал импорт, на 20% – контейнерные перевозки. По мнению главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой, инфляция удастся притормозить, но лишь до 6,2%. Тем не менее власти продолжат «работать» с инфляцией – рост цен больше всего беспокоит россиян, а Путин поручил сдерживать их к выборам в Госдуму, хотя в Кремле это и отрицают.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
10:52 1 0
И.И..:

слабенькая экономика РФ.,не позволит уже никогда вернуться назад в советское прошлое, . ибо ресурсы таят в милитаризме, взятках, казнокрадстве и зп чиновников, не соответствующих их эффективности.

Статьи

Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить

Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить
Экономика 3

Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»

Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
Экономика 2

Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%

Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%
Экономика 5

Компания Дерипаски пригрозила остановить алюминиевые заводы из-за новых пошлин

Компания Дерипаски пригрозила остановить алюминиевые заводы из-за новых пошлин
Экономика 4

Узнай, страна!

Второй день работы МАКС

Второй день работы МАКС

В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

Новости дня

13:06 В Минпромторге РФ подтвердили рост цен на одежду и обувь В Минпромторге РФ подтвердили рост цен на одежду и обувь
Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить
Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить
12:46 Зарплаты строителей в Москве и Петербурге беспрецедентно выросли Зарплаты строителей в Москве и Петербурге беспрецедентно выросли
12:26 «Нафтогаз» потребовал принять Украину в НАТО из-за проекта «Северный поток-2» «Нафтогаз» потребовал принять Украину в НАТО из-за проекта «Северный поток-2»
11:55 В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года
11:19 «Заботой» объяснили отсутствие холодильников в номерах российских спортсменов на Олимпиаде «Заботой» объяснили отсутствие холодильников в номерах российских спортсменов на Олимпиаде
11:16 США и Германия заключили соглашение по проекту «Северный поток-2» США и Германия заключили соглашение по проекту «Северный поток-2»
Россиянам разрешили не ставить в паспорте отметки о браке и детях
Россиянам разрешили не ставить в паспорте отметки о браке и детях
09:44 Россию «успешно» отключили от интернета в рамках учений Россию «успешно» отключили от интернета в рамках учений

Узнай, страна!

10:17 Второй день работы МАКС Второй день работы МАКС
Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
21 ИЮЛ, 23:44 В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники
21 ИЮЛ, 20:56 В Республике Крым модернизировали производство соды В Республике Крым модернизировали производство соды
21 ИЮЛ, 20:41 Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС
21 ИЮЛ, 10:29 В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников
21 ИЮЛ, 09:29 Первый день работы МАКС Первый день работы МАКС
Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%
Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%
21 ИЮЛ, 08:03 В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати
20 ИЮЛ, 23:50 В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей
20 ИЮЛ, 16:06 ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС
20 ИЮЛ, 15:41 В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино» В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter