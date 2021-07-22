«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России 656 1 Экономика

Президент Владимир Путин требовал к концу года снизить инфляцию до 5%, «хорошо бы было чуть поменьше». На последнем совещании первый вице-премьер пообещал президенту инфляцию в 5% к концу декабря. Аналитики назвали это «арифметической ошибкой»: с января по июнь цены выросли на 6,56% год к году, а в чистом виде на 3,78% за шесть месяцев. При таких темпах по итогам года она составит не менее 7,7%. Но Росстат неожиданно порушил модели аналитиков и отменил рост цен с 13 по 19 июля. Ведомство утверждает, что за последнюю неделю цены в России наоборот снизились.