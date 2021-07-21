Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
21 Июля 2021 99 0 Экономика
В Кремле отвергли версию о том, что президент Владимир Путин поручил правительству Михаила Мишустина сдерживать цены на продукты питания в преддверии выборов в Госдуму 17-19 сентября. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, борьба с «необоснованным» ростом цен для Путина всегда была «приоритетом». Более того, Путин считает «очень эффективными» действия правительства по регулированию цен.
Политически чувствительный вопрос
- Президент Путин решил заняться продуктовой инфляцией не в связи с выборами в Госдуму или плохим настроением россиян, чьи доходы обрушились более чем на 10% с 2014 года. Путин вмешался в ситуацию потому, что в принципе выступает против ситуации, когда товары отечественного производства «необоснованно растут», заявил агентству Reuters его пресс-секретарь Дмитрия Песков.
- По его словам, борьба с завышением цен всегда была «приоритетом» Путина и его предвыборной кампании (справедливости ради надо отметить, что ни в 2018, ни в 2012 году Путин не заявлял, что его задачей на посту президента будет борьба с высокими ценами). Несмотря на то, что для Путина цены – это «приоритет», занимается ими полностью правительство.
- Кабинету министров приходится отвечать на сезонные колебания и изменения мирового рынка в пандемию – рассказал о нелегкой доле чиновников пресс-секретарь президента. Но в Кремле считают действия правительства Мишустина по сдерживанию цен «очень эффективными», заверил представитель Путина.
- Чиновники могут сколько угодно хвалить друг друга, но к реальности это имеет мало отношения. Продуктовая инфляция за полгода 2021 года достигла 8,7% – абсолютного рекорда за шесть лет. Россияне же оценивают рост цен в среднем на 14,9%, а каждый шестой считает, что цены выросли на 30% и выше, выяснил Центробанк.
- Все это более чем обосновано: мясо курицы подорожало на 15,2%, картофель – на 80,4%, капуста – на 88,7%, морковь – на 151,9%. Более того, 47% россиян пожаловались на рост цен на яйца и мясо курицы, 39% – на рост цен на растительное масло, цены на которые не должны были меняться, поскольку регулировались правительством, 35% – на рост цен на молочную продукцию и т.д. Другими словами, люди не чувствуют никакого влияния властей на цены, а сам Путин во время «прямо линии» неоднократно объяснял рост цен «мировой тенденцией».
- Как пишет Reuters, цены на еду – «политически чувствительный» вопрос для Путина. По словам источника, близкого к правительству, если цены на автомобили вырастут, это заметят немногие. «Но когда речь идее о еде, которую покупают каждый день, возникает ощущении, что общая инфляция резко растет, даже если это не так», – пояснил он.
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- Путину приходится выбирать: предотвратить недовольство россиян или нанести ущерб сельскому хозяйству. При этом угрозы выборам в Госдуму нет, отмечает Reuters – Кремль обезопасил себя масштабными репрессиями против Алексея Навального и его соратников. За тему дорожающей еды Путин взялся в конце прошлого года, когда его возмутили цены на сахар и подсолнечное масло. Он потребовал не допустить ситуации, при которой у людей не будет денег на еду. Впрочем, в России это уже происходит: 10% россиян не хватает денег «даже на питание», а 28% утверждают, что им хватает только на еду. По данным ООН, более 9 млн россиян страдают от нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тыс. человек находятся на грани голода.
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