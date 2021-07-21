Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет» 99 0 Экономика

В Кремле отвергли версию о том, что президент Владимир Путин поручил правительству Михаила Мишустина сдерживать цены на продукты питания в преддверии выборов в Госдуму 17-19 сентября. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, борьба с «необоснованным» ростом цен для Путина всегда была «приоритетом». Более того, Путин считает «очень эффективными» действия правительства по регулированию цен.