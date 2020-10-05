Обитаемая Венера, секрет долголетия и космическое золото. ТОП-10 новостей науки за сентябрь

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий сентября.

1. Секрет долголетия

Американские ученые раскрыли секрет долголетия. Новое исследование специалистов из Университета Скриппса показало, что ограничение калорий существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни человека.

2. Нефть и нанотехнологии

Ученые из Хьюстонского университета создали недорогую и экологически чистую наножидкость, которая совершит прорыв в нефтедобычи. Новая разработка может быть использована для более легкого и эффективного извлечения даже тяжелой нефти с высокой вязкостью из пластов залегания.

3. Космическое золото

Как во Вселенной появляются тяжелые элементы, такие, как, например, золото? Австралийские ученые смогли дать ответ на этот вопрос: реальным источником большинства тяжелых элементов во Вселенной являются вращающиеся сверхновые с сильными магнитными полями.

4. Следы древнего человека

Известно, что люди распространились по миру из Африки. А после обнаружения древних следов человека и животных в пустыне Нефуд, ученые смогли скорректировать свои представления о тех путях, по которым происходила миграция наших древних предков.

5. Зеленый свет

Мигрень является серьезным заболеванием, характеризующимся сильнейшими головными болями. Но теперь исследователи из Университета Аризоны нашли революционное средство лечения хронической и эпизодической мигрени - зеленый свет.

6. Появление динозавров

Согласно официальной версии динозавры вымерли из-за столкновения Земли с гигантским астероидом. Но как появились динозавры? Международная группа ученых полагает, что динозавры распространились по планете благодаря серии крупных извержений вулканов.

7. "Химическая" еда

Люди потребляют около 8 кг химических добавок в год. Это приводит к серьезным заболеваниям, включая диабет 2 типа, болезни сердца и рак. Но каким образом эта "химия" попадает в наш рацион? Вместе с ультрабоработанными продуктами, употребление которых увеличивается от года к году. Причем производители таких "химических" продуктов сообщают об их безопасности, основываясь на коротких исследованиях. Но ученые утверждают, что "химическая" еда может стать серьезной проблемой в долгосрочной перспективе.

8. Обитаемая Венера

В облаках Венеры недавно был обнаружен газ фосфин, что предполагает возможное наличие жизни на планете. Однако исследователи из Гарварда считают, что фосфин мог попасть на Венеру с астероидов, которые касались атмосферы Земли, а затем упали на планету.

9. Вулканы и климат

Последние исследования показали, что извержения вулканов оказали серьезное влияние на историю человечества, повышая или понижая температуру на планете. В этой связи ученые полагают, что сегодняшнее глобальное потепление приведет к увеличение количества экологических катастроф, таких, как наводнения, засухи, штормы или лесные пожары.

10. Ядерные часы

Атомные часы являются самыми точными на планете. Но благодаря новой работе немецких ученых, человечество смогло приблизиться к созданию еще более точных - ядерных часов, которые просто незаменимы для исследований фундаментальной физики, поиска темной материи или исследований гравитационных волн.