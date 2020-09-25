Жизнь на Венеру могла попасть с Земли

Следы газообразного фосфина были недавно обнаружены в облаках Венеры, что позволяет предположить наличие жизни на планете, но новое исследование предполагает, что соединения могли попасть на Венеру с Земли.

Исследователи из Гарварда предполагают, что газ фосфин попал на Венеру из метеоритов, которые задели атмосферу Земли, а затем упали на планету. Такой вывод был сделан на примере метеора 2017 года, который в течение 90 секунд касался атмосферы Земли над Австралией, а затем вернулся в путешествие в глубокий космос.

Команда считает, что этот метеор мог собрать около 10 000 микробных колоний из нашего мира и перенести их в другой. В исследовании отмечается, что за последние 3,7 млрд лет не менее 600 000 космических камней, которые погрузились в атмосферу Земли, столкнулись с Венерой.

Метеор 2017 года пролетел над атмосферой Земли в течение полутора минут со скоростью более 35 000 миль в час, прежде чем вернуться в космос. Основываясь на его траектории при прохождении через атмосферу, команда оценила, что камень был около 12 дюймов в поперечнике и, вероятно, весил не менее 132 фунтов.

«Хотя изобилие земной жизни в верхних слоях атмосферы неизвестно, эти пасущиеся на планете пастухи потенциально могли переносить микробную жизнь между атмосферой Земли и Венеры», - говорится в исследовании ученых из Гарварда. «В результате происхождение возможной венерианской жизни может быть принципиально неотличимо от земной жизни».

Предыдущие исследования показали, что жизнь находится на высоте до 43 миль от поверхности Земли, а астероиды, падающие на Землю, могут опускаться на 52 мили, не испытывая при этом значительного нагревания.

«Необходима дальнейшая работа для изучения существования и изобилия микробной жизни в верхних слоях атмосферы», - говорится в исследовании.

Команда также отмечает, что если метеор, падающий с Земли, попадет в атмосферу другой планеты, микробы, "путешествующие автостопом", могут появиться в облаках до того, как метеор распадется в атмосфере.

«Будущий зонд, который сможет исследовать обитаемую облачную колонию Венеры, потенциально позволит напрямую обнаружить микробную жизнь за пределами Земли», - написала команда. «В частности, возможность либо непосредственно анализировать микробы на месте, либо возвращать атмосферный образец на Землю будет иметь решающее значение при разработке успешной миссии. Обнаружение точно такого же геномного материала и спиральности на Венере и Земле составило бы дымящийся пистолет для панспермии».

Астрономы из Кардиффского университета Уэльса и его коллеги, ведшие наблюдение за Венерой, обнаружили так называемую спектральную сигнатуру, уникальную для фосфина, и, кроме того, смогли оценить, что газ присутствует в облаках Венеры в количестве около 20 частей на миллиард.

Команда исследовала различные способы производства газа в этих условиях, в том числе из источников на поверхности планеты, микрометеоритов, молний или химических процессов, происходящих внутри самих облаков. Однако они не смогли точно определить, что является источником обнаруженных следов газа.

Исследователи предупредили, что обнаружение фосфина само по себе не является надежным доказательством существования чужеродной микробной жизни - и только указывает на то, что на планете происходят потенциально неизвестные геологические или химические процессы. Они добавили, что потребуются дальнейшие наблюдения и моделирование, чтобы лучше изучить происхождение газа в атмосфере планеты, пишет DailyMail.