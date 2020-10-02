Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
02 ОКТ, 04:50 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 ОКТ, 04:50 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Ядерный прорыв. Ученые приблизились к созданию самых точных часов в мире

2 Октября 2020 100 0 Наука и технологии
Ядерный прорыв. Ученые приблизились к созданию самых точных часов в мире

Самые точные из существующих часов основаны не на кварцевом механизме или балансовом колесе, а на колебании электронов в атомной оболочке. Лучшие из этих атомных часов настолько точны, что они не потеряли бы ни секунды за все миллиарды лет, прошедшие с момента возникновения Вселенной.

Однако существует и потенциально новый вид часов, который может улучшить эту точность на порядок. Он основан на колебании ядер изотопа тория. Ядерные часы позволили бы достичь нового уровня точности для исследований фундаментальной физики, например, изменение фундаментальных констант, поиск темной материи или в качестве детектора гравитационных волн. Их можно использовать в различных приложениях, таких как геодезия или спутниковая навигация.

Хотя идея впервые была высказана в 2003 году, реализовать ее было сложно. Теперь, новое измерение колебания ядра тория-229 приблизило ученых на шаг ближе к реализации мечты о ядерных часах.

Как работают атомные часы? Атомы определенного элемента, такого как стронций или иттербий, облучаются лазерами. Это возбуждает электроны в атомных оболочках, заставляя их колебаться между двумя энергетическими состояниями. Эти колебания производятся переходами между уровнями энергии, которые возбуждаются электромагнитным излучением определенной длины.

Ядерные часы должны работать по тому же принципу, за исключением того, что вместо электронов колеблется само ядро.

Но большинство атомных ядер имеют высокие энергии перехода, от килоэлектронвольт до мегаэлектронвольт. Чтобы возбудиться достаточно для того, чтобы колебаться, этим ядрам требуется довольно значительное количество энергии - подумайте о гамма-лучах или рентгеновских лучах, а не о лазерах, - что делает их крайне непрактичными для использования для хронометража. У нас просто нет лазерных технологий, способных работать с этими энергиями.

Заметным исключением здесь является торий-229. Из тысяч известных атомных ядер возбужденное состояние ядра тория-229 является самым низким из известных в электронвольтном диапазоне. Оно настолько низкое, что его можно вызвать с помощью ультрафиолетового излучения.

Это отличная новость для усилий по созданию ядерных часов, но до окончания работ еще далеко. Чтобы определить точную длину волны ультрафиолетового света, необходимую для возбуждения ядра, и, следовательно, необходимую лазерную технологию, необходимо измерить точное изменение энергии между основным состоянием и возбужденным.

Было сделано несколько попыток, и каждая из них немного сузила круг вопросов. Но новая работа физика Томаса Сикорского из Гейдельбергского университета в Германии наиболее близко приблизилась к решению задачи.

Команда измерила испускаемое гамма-излучение, когда изотоп урана-333 распался на различные изомеры или молекулярные конфигурации тория-229, включая желаемый метастабильный изомер торий-229m. Этот метод использовался раньше, давая результаты 7,6 электронвольта и 7,8 электронвольта в 2007 и 2009 годах соответственно.

Однако команда Сикорского использовала новый, более точный метод измерения гамма-излучения. В качестве гамма-спектрометра они разработали криогенный магнитный микрокалориметр. Гамма-излучение попадает на поглощающую пластину и преобразуется в тепло. Затем это преобразуется в изменение намагниченности датчиков, которое может быть переведено в энергию перехода.

«Этот эксперимент дополняет эксперимент с конверсионными электронами в том смысле, что энергия изомера извлекается непосредственно из экспериментальных данных, не прибегая к расчетам», - говорит Томас Сикорский. «Единственная значительная погрешность в нашем эксперименте - это статистическая ошибка».

С помощью этого нового метода измерения, команда обнаружила, что энергия перехода составляет 8,1 электронвольт, что соответствует длине волны возбуждения 153,1 нанометра.

Это очень близко к измерениям, выполненным в прошлом году с использованием другой техники, которые показали, что энергия составляет 8,28 электронвольт, что соответствует длине волны 149,7 нм. Итак, ученые приближаются к решению и лазеры в этом диапазоне длин волн не невозможны - просто нужно их построить.

Поскольку, как отметили исследователи, единственная неопределенность является статистической, выполнение большого количества измерений должно значительно уменьшить эту неопределенность. Это означает, что ядерные часы теперь более достижимы, чем когда-либо, пишет ScienceAlert.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде

Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде
Политика 2

Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян

Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян
Экономика 1

Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах

Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах
Экономика 9

Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах

Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах
Политика 46

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области

Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области

Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны

Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны

Новости дня

01 ОКТ, 19:39 Москва пригласила ОЗХО расследовать инцидент с Навальным Москва пригласила ОЗХО расследовать инцидент с Навальным
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
01 ОКТ, 18:43 Собянин назвал условие введения жестких запретов по COVID-19 Собянин назвал условие введения жестких запретов по COVID-19
01 ОКТ, 17:34 Дания одобрила эксплуатацию газопровода СП-2 Дания одобрила эксплуатацию газопровода СП-2
01 ОКТ, 16:46 Компании Москвы обязали перевести сотрудников на удаленку Компании Москвы обязали перевести сотрудников на удаленку
01 ОКТ, 15:22 Россия, США и Франция согласовали заявление по ситуации в Карабахе Россия, США и Франция согласовали заявление по ситуации в Карабахе
01 ОКТ, 14:39 Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
01 ОКТ, 13:16 Минфин не поддержал отмену накопительной пенсии Минфин не поддержал отмену накопительной пенсии

Узнай, страна!

01 ОКТ, 16:42 Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
01 ОКТ, 16:07 Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны
01 ОКТ, 15:33 Украшение экономики: 50 миллионов роз в год будут выращивать в новом тепличном комплексе в Мордовии Украшение экономики: 50 миллионов роз в год будут выращивать в новом тепличном комплексе в Мордовии
30 СЕН, 17:04 ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации? ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?
30 СЕН, 15:34 Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство
30 СЕН, 15:30 Виктор Дмитриев: Ковид не создал новых проблем в здравоохранении, а лишь обострил старые Виктор Дмитриев: Ковид не создал новых проблем в здравоохранении, а лишь обострил старые
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
30 СЕН, 14:44 Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море
29 СЕН, 18:53 На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота
29 СЕН, 18:21 На орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков» На орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков»
29 СЕН, 11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter